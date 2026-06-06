Trung Đông nóng rực: Mỹ hạ 4 UAV, tấn công các trạm radar của Iran; các căn cứ Mỹ hứng đòn giáng trả đũa

Tên lửa của Iran được phóng lên. Ảnh: Tasnim.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi Bộ Chiến tranh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở của Iran trên đảo Qeshm và ở quận ven biển Sirik.

Lực lượng Mỹ đã chặn bắt "4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran" được phóng về phía eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trên kênh X hôm thứ Sáu, đồng thời khẳng định các máy bay không người lái này gây ra "mối đe dọa tức thời đối với giao thông hàng hải trong khu vực".

“Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công các trạm radar giám sát bờ biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiếp theo” - CENTCOM cho biết. Cơ quan này cũng nói thêm rằng lực lượng Mỹ vẫn “sẵn sàng đáp trả hành động gây hấn phi lý của Iran để tự vệ”.

Iran tấn công căn cứ Mỹ

Vài giờ sau, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào “hai căn cứ không quân của Mỹ ở Kuwait và các cơ sở quan trọng còn lại của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain” - theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cả hai nước đều báo cáo rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn các mối đe dọa đang đến, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong.

Tuy nhiên hãng tin Iran dẫn nguồn từ văn phòng báo chí của IRCG cho biết, các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã bị trúng tên lửa do Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC bắn.

Iran cũng cảnh báo “nếu những hành động này lặp lại, một phản ứng hạn chế sẽ không đủ. Các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với việc xuất khẩu dầu khí” - theo tuyên bố của IRCG.

IRCG cho biết thêm: Trước đó, lúc khoảng 1h30 sáng giờ địa phương, 4 tàu chở dầu đã hành động thiếu phối hợp và không chú ý đến cảnh báo của Hải quân IRCG, có ý định rời khỏi eo biển Hormuz. "Sau khi nhận được cảnh báo, một trong số các tàu chở dầu đã bị nhắm mục tiêu và chặn lại, các tàu vi phạm khác đã quay trở lại” - tuyên bố cho biết.

Hình ảnh vệ tinh của đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan, Iran. Ảnh: RT.

Tấn công lần thứ hai trong tuần

Vụ việc này có nhiều điểm tương đồng với cuộc đấu súng hồi đầu tuần, khi Mỹ nhắm mục tiêu vào Qeshm, mà CENTCOM mô tả là "các cuộc tấn công tự vệ vào một trạm kiểm soát mặt đất quân sự của Iran".

Vào thời điểm đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Mỹ khẳng định tất cả các vật thể phóng ra đều bị đánh chặn hoặc không trúng mục tiêu. Tuy nhiên, một trong những máy bay không người lái đã bắn trúng một nhà ga tại Sân bay Quốc tế Kuwait, khiến một người thiệt mạng.

Đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển phía nam Iran, gần cửa vào Vịnh Ba Tư. Hoạt động vận chuyển hàng hải qua tuyến đường huyết mạch dầu khí này đã bị phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel, với việc Iran đe dọa các tàu thuyền liên kết với Mỹ và Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền liên kết với Iran.

Tình hình leo thang đã làm căng thẳng thêm thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng Tư sau hơn một tháng xung đột do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra. Washington và Tehran đang đàm phán một bản ghi nhớ nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp các cuộc giao tranh gần đây. “Đó là một khu vực khác trên thế giới” - ông Trump nói với các phóng viên. “Tôi cho rằng ở khu vực đó, ngừng bắn có nghĩa là các cuộc giao tranh diễn ra một cách ôn hòa hơn”.