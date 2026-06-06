Israel bí mật ém quân xung quanh Iran, sẵn sàng xung trận?

Bốn nguồn tin quen thuộc với vấn đề này thông báo với đài CNN của Mỹ rằng trong cuộc chiến với Iran, Israel đã bí mật triển khai đến Azerbaijan các đơn vị quân sự và tình báo tinh nhuệ như một phần của mạng lưới các địa điểm bí mật trên khắp Trung Đông nhằm hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động chống lại Iran. Hai trong số các nguồn tin cho biết, lực lượng này hoạt động từ một số địa điểm ở miền nam Azerbaijan, giáp với biên giới phía bắc của Iran và ở điểm gần nhất, chỉ cách thành phố Tabriz của Iran khoảng 96 km, nơi Israel đã tấn công trong cuộc chiến.

Binh lính Israel. Ảnh: Shutterstock.

Hai nguồn tin khác cho biết, các đơn vị đặc nhiệm Israel cũng được triển khai đến địa điểm này và thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và các hoạt động máy bay không người lái (UAV), mang lại cho Israel một vị trí thuận lợi để quan sát miền bắc Iran trong suốt cuộc chiến.

Việc triển khai bí mật đến Azerbaijan, được CNN đưa tin lần đầu tiên, là một trong số các động thái quân sự mà Israel duy trì trên khắp Trung Đông. Động thái này, nếu thực sự tồn tại, mang lại cho quân đội Israel tầm với chưa từng có, đồng thời làm nổi bật vai trò của các nước láng giềng của Iran trong bối cảnh xung đột Trung Đông hiện nay.

Các nguồn tin nói với CNN rằng các địa điểm ở Azerbaijan nằm trong số nhiều địa điểm và căn cứ quân sự bí mật ở nhiều quốc gia, bao gồm cả ở Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Somaliland. Các lực lượng Israel đóng tại đây, ban đầu được lên kế hoạch đóng vai trò đội cứu hộ tiềm năng trong trường hợp khẩn cấp, đã mở rộng phạm vi để trở thành các địa điểm quân sự và thu thập thông tin tình báo.

Nhìn chung, các nguồn tin của CNN mô tả rằng các triển khai nói trên đã đặt lực lượng Israel dọc theo biên giới phía nam, phía tây và phía bắc của Iran trong suốt cuộc chiến, mở rộng tầm vươn quân sự của Israel thêm hàng trăm km, sâu vào lãnh thổ Iran. Các vị trí tiền tuyến được cho là đã giúp Israel duy trì các đợt tấn công liên tiếp vào các mục tiêu trên khắp đất nước Iran.

Một trong các nguồn tin cho biết, lực lượng Israel tại đây bao gồm vài chục binh sĩ, bao gồm các thành viên lực lượng đặc nhiệm Israel, lực lượng chiến đấu và cứu hộ bằng trực thăng tinh nhuệ, cùng nhân viên cơ quan Mossad (tình báo đối ngoại Israel).

Phản ứng kiên quyết của Azerbaijan trước các nguồn tin trên

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Azerbaijan tại Mỹ tuyên bố với CNN: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ về việc sử dụng lãnh thổ Azerbaijan cho các hoạt động chống lại các nước thứ ba”.

Cơ quan Phát triển Truyền thông Azerbaijan cho biết thêm: “Thông tin đó nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho cộng đồng quốc tế, làm suy yếu sự ổn định khu vực và quan hệ giữa các quốc gia, và tạo ra căng thẳng trong khu vực… Những cáo buộc bịa đặt như vậy cấu thành hành vi thao túng thông tin trắng trợn”.

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết, nước cộng hòa ly khai Somaliland ở Sừng châu Phi đã cung cấp cho Israel thêm một vị trí quân sự, cho phép máy bay Israel có thể dừng chân trên các chuyến bay đường dài đến Iran. Vào tháng 12/2025, Israel trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Somaliland là một quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Quân đội Israel cũng duy trì hai cơ sở bí mật ở Iraq trong một phần của cuộc chiến với Iran, cung cấp cho Israel các căn cứ tiền phương để hỗ trợ hậu cần và, nếu cần, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tờ Nhật báo Phố Wall và tờ New York Times đưa tin đầu tiên về hai địa điểm này ở Iraq được.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, quân đội Iraq cho biết không có “căn cứ hoặc lực lượng trái phép” nào trong nước này tính đến đầu tháng 3.

Israel cũng được cho là đã âm thầm triển khai một hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) đến UAE - cùng binh lính để vận hành nó - trong cuộc chiến với Iran, lần đầu tiên được Axios đưa tin, cũng như các hệ thống phòng thủ khác.

CNN trước đây đã đưa tin rằng Thủ tướng Israel Netanyahu, Giám đốc Mossad và Tổng tư lệnh quân đội Israel đã đến thăm UAE trong thời gian chiến tranh. Tiết lộ này sau đó đã khiến UAE kịch liệt phủ nhận chuyến thăm này.