Xôn xao tài xế taxi tăng giá cước dọc đường, bán điện thoại của hai thiếu niên

Ngày 5/6, nhiều tài khoản Facebook chia sẻ bài viết truy tìm một tài xế taxi ghép tự ý tăng tiền cước xe dọc đường và bán điện thoại của 2 cháu bé để về quê gây xôn xao dư luận.

Sự việc được nhiều tài khoản facebook chia sẻ trên các fanpage gây xôn xao dư luận.

Theo nội dung đăng tải, trước đó hai thiếu niên đi xe từ TP Vinh (cũ) về xã Tiền Phong (Nghệ An). Mức giá được thỏa thuận ban đầu là 250.000 đồng/người. Tuy nhiên, sau khi xe di chuyển một quãng đường xa, tài xế bất ngờ yêu cầu 2 hành khách phải trả thêm tiền mới tiếp tục chở về quê. Do không có tiền, hai thiếu niên buộc phải đưa điện thoại cho tài xế bán lấy tiền đi đường.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nhiều tài khoản mạng xã hội bất bình và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh để xử lý vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong xác nhận hai thiếu niên trong vụ việc là công dân địa phương. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Tiền Phong đã tiến hành xác minh làm rõ sự việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước đó hai thiếu niên xuống TP Vinh (cũ) làm việc. Ít ngày trước, 2 em xin phép về quê và được chủ đồng ý. Người chủ sau đó đã bắt xe taxi ghép cho 2 em và thỏa thuận với tài xế mức giá 250.000 đồng/người. Tổng số tiền 500.000 đồng sau đó được chuyển khoản cho tài xế.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiền Phong, thời điểm đó trên xe còn có hai hành khách khác. Khi đến địa phận Diễn Châu, hai người này xuống xe. Do xe không chạy tuyến Quế Phong như đã thỏa thuận ban đầu, tài xế thông báo không thể tiếp tục chở hai thiếu niên với mức giá cũ và yêu cầu phải trả thêm tiền.

"Do không có tiền, một trong hai cháu nói muốn bán điện thoại để lấy tiền về quê. Sau đó, tài xế liên hệ một người khác mua lại chiếc điện thoại này", bà Nguyệt cho biết.

Sau khi bán điện thoại, tài xế đưa lại cho hai thiếu niên 500.000 đồng rồi tiếp tục chở các em về đến nhà ở xã Tiền Phong.

Sau khi về nhà, hai thiếu niên đã kể lại sự việc với gia đình và đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Đến sáng 5/6, tài xế đã chủ động đến xin lỗi gia đình, đồng thời hoàn trả số tiền 3,8 triệu đồng.

Theo chính quyền địa phương, sau khi nhận lại tiền và được tài xế xin lỗi, gia đình hai thiếu niên đã đồng ý thông cảm với tài xế, không tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc.