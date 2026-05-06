Người đàn ông buông hai tay lái xe trên QL1A: Xác minh mắc bệnh, không xử phạt

Nội dung video thể hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4-449.40 có hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện, trước đó còn có biểu hiện lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô khách. Đây là hành vi nguy hiểm, vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh H.N.T (sinh năm 1989), trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xác minh cho thấy, anh T. có tiền sử mắc bệnh tâm thần phân liệt lưỡng cực, đã từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa từ tháng 7/2017. Tuy nhiên, việc điều trị không thường xuyên, bệnh có dấu hiệu tái phát. Từ ngày 10/02/2026 đến nay, anh T. thường xuyên bỏ nhà đi lang thang; tình trạng bệnh lý đã được Trạm y tế địa phương xác nhận vào ngày 18/3/2026.

Căn cứ quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hành chính thì không bị xử phạt vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó, vụ việc được xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện và phù hợp với tình trạng thực tế của đối tượng.

Lực lượng chức năng đã làm việc trực tiếp với gia đình, yêu cầu tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát, không để người bệnh tự ý sử dụng phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với cơ sở y tế tổ chức điều trị theo đúng quy định, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.