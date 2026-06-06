Iran ra điều kiện 'phá băng 24 tỷ USD' để đàm phán hòa bình

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, hôm 5/6 tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ đang bế tắc vì vấn đề giải phóng tài sản đóng băng.

"Nếu Tổng thống Donald Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran, phá băng khoản tiền 24 tỷ USD chính là phép thử lòng tin mà chúng tôi muốn đặt ra với ông ấy. Đây là bài kiểm tra mà Mỹ phải vượt qua để mở ra con đường phía trước. Đó là tiền của chúng tôi, không phải của Mỹ", cố vấn Rezaei cho hay.

Ông Rezaei cảnh báo Tehran sẽ "mở rộng cuộc chiến ra ngoài vùng Vịnh và đưa xung đột sang chiều hướng khác" nếu Washington nối lại hành động thù địch. Tuy nhiên, quan chức Iran thêm rằng khả năng xảy ra chiến tranh là "rất thấp".

Ông Mohsen Rezaei trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tehran, Iran, hồi năm 2021. Ảnh: AP

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Iran đã hứng chịu các lệnh đóng băng tài sản và trừng phạt sâu rộng từ Mỹ cùng các nước phương Tây kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Dù không có số liệu chính thức về tổng tài sản bị đóng băng của Iran, truyền thông Mỹ ước tính con số nằm trong khoảng 100-123 tỷ USD.

Tổng thống Trump đang chịu áp lực phải tìm ra giải pháp cho xung đột Trung Đông. Bất chấp các cuộc đấu hỏa lực làm dấy lên lo ngại đổ vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4, lãnh đạo Mỹ khẳng định "tình hình với Iran dường như đang tiến triển khá tốt".

Tuy nhiên, những bình luận của ông Trump trái ngược với tuyên bố từ giới chức Iran, khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các kênh liên lạc với Mỹ vẫn mở nhưng "không có tiến triển cụ thể" nào trong đàm phán. Ông Araghchi cũng cảnh báo xung đột có thể "tái bùng phát toàn diện" nếu Israel phát động tấn công thủ đô Beirut của Lebanon để chống lại nhóm vũ trang Hezbollah.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran là trọng tâm của các cuộc thảo luận, bày tỏ hy vọng rằng vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon sẽ mở ra lộ trình an ninh mới. Washington cũng nhấn mạnh rằng Tehran cần đồng ý hạn chế hoạt động hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz.