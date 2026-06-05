Radar xuyên đất vào cuộc, bắt đầu tìm khu mộ tập thể liệt sĩ từ hai bức ảnh cựu binh Mỹ

Ngày 5/6, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Quân khu 5 cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp với các chuyên gia Trường Đại học Quốc gia TP.HCM bắt đầu triển khai khảo sát bằng thiết bị radar xuyên đất (GPR) tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng huy động thiết bị radar xuyên đất để khảo sát toàn bộ khu vực nghi vấn trước khi tiến hành khai quật. Công nghệ này cho phép phát hiện các dị vật hoặc dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, giúp khoanh vùng chính xác những vị trí cần đào tìm, hạn chế tối đa việc tác động đến hiện trạng khu vực.

Sau khi xác định được các điểm nghi vấn, các đơn vị sẽ sử dụng máy xúc bóc tách từng lớp đất bề mặt. Nếu phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc các di vật liên quan đến liệt sĩ, công tác tìm kiếm sẽ chuyển sang đào thủ công do lực lượng công binh và Đội K53 thực hiện để bảo đảm không bỏ sót hài cốt, di vật.

Giai đoạn đầu, việc khảo sát tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900m² nằm ở góc đông bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Đây được đánh giá là khu vực thuận lợi cho việc đưa phương tiện cơ giới vào thi công do ít bị ảnh hưởng bởi hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Sau đó, phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh tại các vị trí được cho là rãnh chôn cất. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng; phía nam dài khoảng 125m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.

Khu liên hợp MACV ở Kon Tum, bên phải là Khu liên hợp Biệt khu 24. Rãnh nước nơi nghi ngờ là vị trí chôn các liệt sĩ nằm phía sau dãy nhà (chỗ nét vẽ màu xanh). Ảnh: Cựu binh Mỹ cung cấp

Manh mối dẫn đến cuộc tìm kiếm đặc biệt này bắt nguồn từ năm 2021 khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo lời kể của nhân chứng, sau một trận đánh ác liệt, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70-90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước nằm giữa biệt khu 24 và trại MACV Kon Tum, khu vực nay thuộc tuyến đường Trường Chinh.

Đáng chú ý, nhân chứng đã cung cấp hai bức ảnh được xem là tư liệu đặc biệt quý giá. Một bức ảnh ghi lại cảnh chôn cất các chiến sĩ bên rãnh thoát nước ven đường. Bức còn lại là ảnh toàn cảnh biệt khu 24, trong đó vị trí hố chôn được đánh dấu bằng nét bút màu xanh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin. Sau khi đánh giá các tài liệu, hình ảnh và chứng cứ liên quan, các đơn vị thống nhất nhận định vị trí nghi vấn khu mộ tập thể có cơ sở và quyết định triển khai công tác tìm kiếm.

Theo hồ sơ ban đầu, các liệt sĩ được cho là thuộc Trung đoàn 24A Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại chiến trường Kon Tum.

Sau gần 60 năm, cuộc tìm kiếm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ một trong những thông tin còn bỏ ngỏ về nơi an nghỉ của các liệt sĩ đã ngã xuống trong những ngày chiến đấu ác liệt của mùa xuân năm 1968.