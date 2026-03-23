Bị đăng clip dùng điện thoại khi lái xe lên mạng, nữ tài xế nhận biên bản phạt sau 2 ngày

Ngày 23/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử lý một trường hợp dùng điện thoại khi lái xe, sau khi hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 21/3/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30A-439xx lưu thông trên đường Giải Phóng. Trong quá trình di chuyển, người này dùng tay sử dụng điện thoại khi lái xe, không tập trung quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi clip vi phạm lan truyền trên mạng xã hội, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác minh, lập biên bản xử phạt nữ tài xế dùng điện thoại khi đang điều khiển ô tô trên đường Giải Phóng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua đó xác định người điều khiển phương tiện là chị N.T.L, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, nữ tài xế thừa nhận hành vi dùng điện thoại khi lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dùng điện thoại khi lái xe ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện không dùng điện thoại khi lái xe dưới mọi hình thức, cần tập trung quan sát, chấp hành nghiêm quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.