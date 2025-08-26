Đại úy CSGT kể giây phút dẫn đường cứu bé sơ sinh sặc sữa giữa 'biển người' xem tổng hợp luyện

Tối 24/8, khi đang làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực Trần Duy Hưng trong buổi tổng hợp luyện lần 2, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) bất ngờ nhận được lời cầu cứu từ một tài xế taxi.

'Khoảng 21h15, 1 tài xế taxi hốt hoảng hỏi tôi địa chỉ bệnh viện gần nhất. Tôi chỉ kịp biết trên xe có cháu bé bị sặc sữa, nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy mẹ và bà bế cháu mặt đầy lo lắng, tôi lập tức quyết định dùng mô tô chuyên dụng dẫn đường', Đại úy Cảnh nhớ lại.

Theo đó, trong tình huống đang hạn chế phương tiện để các đoàn xe, khí tài di chuyển thì tài xế xe taxi đi lại rất khó. Đại úy Cảnh đã hướng dẫn mẹ và bà của cháu nhanh chóng bế cháu chạy sang bên đường để dùng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường.

Lực lượng CSGT hỗ trợ cháu bé đi cấp cứu giữa biển người đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh tối ngày 24/8.

Được sự đồng ý của chỉ huy, Đại úy Cảnh đã dừng một ô tô đang lưu thông trên đường và đề nghị đưa em bé đi cấp cứu. Đồng thời, chiến sĩ CSGT nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng để dẫn đường, đưa cháu bé từ khu vực Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh đến bệnh viện cách đó gần 4km.

'Đường đông nghịt người đi xem tổng hợp luyện diễu binh, tôi chỉ nghĩ phải đưa cháu đến nơi thật nhanh', Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh nói.

Sau khi đưa được cháu bé đến bệnh viện 1 cách nhanh nhất, Đại úy Cảnh tạm gác lại lo lắng, hồi hộp và quay về chốt để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đến trưa 25/8, anh tranh thủ ghé thăm, được biết sức khỏe cháu bé tối qua đã ổn định.

Cháu bé được kịp thời đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

'Khi gặp lại, mẹ cháu xúc động gửi lời cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy', Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh chia sẻ.

Trong cùng buổi tổng hợp luyện lần 2, một tổ công tác khác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 cũng kịp thời hỗ trợ đưa một cháu bé bị sốt cao, co giật vào bệnh viện cấp cứu.