Nam thanh niên trong vụ 'CSGT bám yên xe máy trên Quốc lộ 1' bị phạt 1 năm tù

Ngày 25-8, TAND Khu vực 10 - TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dương Trí Tài (26 tuổi, ngụ TP.HCM) một năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Dương Trí Tài chính là người lái xe trong vụ việc "CSGT bám trên yên xe máy trên Quốc lộ 1, TP.HCM".

Theo cáo trạng, ngày 22-5-2025, Tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc (cũ) thuộc Công an TP.HCM, gồm: Thiếu tá NBT, Đại úy NTQ và Thượng úy PHN được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc.

Dương Trí Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trưa cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện Tài điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, Đại úy NTQ liền ra hiệu Tài lái xe vào lề đường để kiểm tra hành chính.

Tài cho xe chạy chậm hướng vào lề đường theo sự chỉ dẫn của anh Q. Khi xe gần đến lề đường, Tài nhớ ra mình không có giấy phép lái xe nên đã tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Q liền nắm vào tay trái của Tài để giữ lại, nhưng Tài vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Anh Q bị mất thăng bằng nên bám vào yên phía sau xe và yêu cầu Tài dừng xe lại. Tài nghĩ nếu tiếp tục tăng ga bỏ chạy thì anh Q sẽ buông tay ra nên Tài tiếp tục chạy.

Tài lái xe được khoảng 100 mét thì anh Q ngồi lên được trên yên xe và yêu cầu Tài điều khiển xe vào lề đường. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Tài về trụ sở công an làm việc.