Khách trên xe đò và tài xế xe con đuổi đánh nhau giữa Quốc lộ 1

Ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đi xe khách rượt đánh nhau với tài xế ô tô con 7 chỗ trên Quốc lộ 1, hai xe dừng giữa đường gây mất trật tự. Sự việc được cho xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Theo hình ảnh từ clip, xe khách H.T. và một ô tô cùng dừng giữa đường, một người đi trên xe khách và tài xế ô tô con có lời qua tiếng lại.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Không lâu sau, người đàn ông đi xe khách đánh và rượt đuổi tài xế ô tô con phải bỏ chạy vào trạm xăng. Sau khi được căn ngăn hai người trên mới lên xe rời đi. Đoạn video đã thu hút hàng chục lượt người xem, chia sẻ, bình luận.

Một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm được vụ lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc đang được công an địa phương xác minh, làm rõ.