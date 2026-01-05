Các sĩ quan cấp cao được thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng năm 2025

1 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm

Ngày 4/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng với ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Chủ tịch nước Lương Cường, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Báo QĐND

Chủ tịch nước cũng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962; quê tỉnh Đồng Tháp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với các ông Nguyễn Văn Gấu, Lê Đức Thái. Ảnh: Báo QĐND

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Ông Nguyễn Văn Gấu đã trải qua nhiều cương vị công tác trong quân đội. Ông từng có nhiều năm công tác tại Quân khu 9.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê tỉnh Quảng Ninh, trình độ chuyên môn cử nhân biên phòng. Ông Lê Đức Thái từng có nhiều năm công tác tại Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ông Trịnh Văn Quyết và 4 sĩ quan được thăng quân hàm

Ngày 14/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương: Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê TP.Hải Phòng (Hải Dương cũ). Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông từng đảm nhiệm các cương vị Chính ủy Quân khu 2, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hiện ông Trịnh Văn Quyết đang đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với các ông Nguyễn Hồng Thái; Nguyễn Văn Hiền; Nguyễn Trường Thắng; Nguyễn Quang Ngọc. Ảnh: TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Cử nhân quân sự; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1967; quê quán tỉnh Hưng Yên (Thái Bình cũ), trình độ chuyên môn cử nhân Khoa học quân sự; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng sinh năm 1970; quê ở tỉnh Bình Dương; trình độ chuyên môn cử nhân Quân sự.

Cả 3 Thượng tướng, Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Trường Thắng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Nguyễn Hồng Thái hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

1 Ủy viên Trung ương Đảng và 2 sĩ quan được thăng quân hàm Thượng tướng

Các sĩ quan cấp cao Quân đội và Thượng tướng Tô Ân Xô (mặc cảnh phục màu trắng) được thăng quân hàm, cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ảnh: TTXVN

Ngày 1/8/2025, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các sĩ quan: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Thái Đại Ngọc hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

2 sĩ quan được thăng quân hàm Thượng tướng

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh. Ảnh: TTXVN

Ngày 19/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường, chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Xuân Tụng và Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh.