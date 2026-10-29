Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth

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Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng lần thứ 13 (ADMM-Plus) tại Cebu (Philippines), ngày 28/10, Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, hai bên bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tích cực trên các lĩnh vực như: Đối thoại, tham vấn, công nghiệp quốc phòng, quân y và nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth trao đổi thông tin, kỷ vật chiến tranh

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã trao đổi một số thông tin, kỷ vật chiến tranh. Sự kiện này tiếp tục thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Chính phủ Việt Nam triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, trên cơ sở Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế (LSPA) của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, ký kết ngày 23/9 bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam mở rộng Dự án hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam và hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Hoa Kỳ sẽ hợp tác, hỗ trợ để đến năm 2045, Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của cả hai phía, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đưa nhiều trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Hà Nội.