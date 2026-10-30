Vụ giả 'cương thi' đi đường gây xôn xao mạng xã hội ở An Giang, 3 người bị xử phạt

Ngày 30/10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sự việc giả “cương thi” đi đường đăng tải trên mạng xã hội đã được xử lý.

Theo đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý thông tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên mạng xã hội, Phòng CSGT, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Đội CSGT số 3 khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Qua xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội TikTok liên quan đến xe ô tô con biển số 66A-667.xx chở người không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy, ngày 30/10/2026, Đội CSGT số 3 đã liên hệ với chủ phương tiện và những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả xác định, khoảng 16h30 ngày 28/10/2026, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, anh L.N.T.H (SN 2004, trú tại xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô biển số 66A-667.xx, có hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H về hành vi trên, theo điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 900.000 đồng.

Đồng thời, lực lượng CSGT xác định hai người ngồi trên xe là N.T.Đ (SN 2007), trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang và T.T.T (SN 2001), trú tại xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ.

Cả hai đều có hành vi không thắt dây đai an toàn khi xe ô tô đang chạy. Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với từng trường hợp theo khoản 4 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mỗi trường hợp bị phạt tiền 375.000 đồng.