Núi lửa Karangetang ở Indonesia phun trào trở lại

Theo Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia (PVMBG), núi lửa Karangetang phun trào lúc 19h27 tối 29/10. Hoạt động kéo dài 1 phút 20 giây, với biên độ địa chấn lên đến 50 mm; dung nham, vật liệu nóng bắn cao 200-300 m và lan chảy 1,5 km xung quanh núi lửa.

Núi lửa Karangetang ở tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia, phun trào hôm 29/10. Ảnh: Cơ quan cứu hộ Bắc Sulawesi

Nhà quan sát núi lửa Karangetang, ông Dewa Putu Pastika ngày 30/10 cho biết, sau khi phun trào, dung nham núi lửa phát nổ tiếp tục chảy xuống sườn núi và xuất hiện những đám mây nóng cónguy cơ lan rộng đến các khu dân cư xung quanh.

Trung tâm Giảm nhẹ Thảm họa Địa chất và Núi lửa Indonesia khuyến cáo, người dân và du khách không tiếp cận khu vực núi lửa trong vòng bán kính 2,5 km. Người dân địa phương cần nâng cao cảnh giác, dung nham nóng lan chảy khi xảy ra lũ quét và nguy cơ cháy rừng, cháy đất do dung nham gây ra.