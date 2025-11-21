Thượng tá Vũ Thanh Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham gia buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Ngọc Lâm; Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay cho ông Nguyễn Tiến Trung được Bộ Công an điều động đảm nhiệm vị trí mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng- tân Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thanh Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng và đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc. Đồng thời, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy giá trị tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác, nhanh chóng nắm bắt công việc.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Vũ Thanh Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ. ảnh: Thanh Bình.

Tân Giám đốc Công an Lạng Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng lực lượng công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.