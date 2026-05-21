Đại diện Bộ Y tế nói rất đau xót, đề nghị được hoàn trả khoản thiệt hại 658 tỷ đồng

Con trai bà Kim Tiến nộp thêm tiền khắc phục cho mẹ

Chiều 21/5, sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm đề nghị phạt 5 – 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thực hiện quyền tự bào chữa.

Trên bục khai báo, bà Tiến không nói nhiều, chỉ mong Hội đồng xét xử giảm án tối đa cho các bị cáo.

Các luật sư của bà Tiến cho hay, con trai của bà đã khắc phục hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng số tiền bà Tiến nộp từ giai đoạn điều tra đến nay là hơn 24 tỷ đồng.

Theo luật sư bào chữa, tại tòa, cựu Bộ trưởng đã thành khẩn khai báo, không quanh co, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước.

Luật sư cho hay, bà Tiến có hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2011 - 2019, luôn được đánh giá là cán bộ tận tâm, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

“Thân chủ của tôi trực tiếp chỉ đạo phòng, chống thành công nhiều dịch bệnh nguy hiểm (như: Sars, cúm gia cầm H5N1, cúm A H1N1, sốt xuất huyết), góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở, thành lập và hoàn thiện hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC tại các tỉnh và thành phố" - luật sư nói.

Những thành tích của bà Tiến phần nào góp công, tạo nền tảng quan trọng giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 sau này… Chính vì thế, bà nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước cũng như các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh thành tích công tác nổi bật, luật sư cho hay, thân chủ của mình sau khi nghỉ hưu sức khỏe yếu, tuổi cao nên mắc nhiều bệnh… Gần đây bà Tiến phải điều trị thêm rối loạn tiền đình, thoát vị đốt sống cổ.

“Một phụ nữ lớn tuổi, lại thêm nhiều bệnh, qua thời gian tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục”, lời luật sư của bà Tiến nhấn mạnh.

Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả 658 tỷ đồng

Bào chữa cho nhóm cấp dưới của bà Tiến, các luật sư liệt kê nhiều thành tích công tác; cho rằng họ là cấp dưới chịu áp lực tiến độ công việc; áp lực chỉ đạo từ lãnh đạo để hoàn thành dự án nên vướng sai phạm. Luật sư mong tòa xem xét cân nhắc hình phạt, cho bị cáo hưởng khoan hồng.

Được triệu tập đến tòa với tư cách là đơn dân sự, đại diện Bộ Y tế cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả hai khoản thiệt hại (gồm hơn 70 tỷ đồng thất thoát do sai phạm trong lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế; 588 tỷ đồng được xác định là lãng phí từ khoản vốn hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án đình trệ), tổng cộng khoảng 658 tỷ đồng.

Với hơn 145 tỷ đồng còn lại là phần lãi suất ngân hàng bị thâm hụt khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) rút khoảng 4.500 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi để cấp vốn cho dự án nhưng Ban Quản lý chưa sử dụng hết, đại diện Bộ Y tế cho biết SCIC là đơn vị thuộc quản lý của Bộ Tài chính, nên xin Hội đồng xét xử cho thêm thời gian để xin ý kiến lãnh đạo.

Nhóm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Đại diện Bộ Y tế cho hay, rất đau xót khi chứng kiến cựu lãnh đạo, cán bộ của ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài đau xót, vị đại diện cũng “tiếc nuối” sau hơn 10 năm triển khai, hai dự án bệnh viện cơ sở 2 vẫn chưa thể đưa vào sử dụng để phục vụ người dân, gây lãng phí rất lớn.

Theo Bộ Y tế, hiện các cơ quan liên quan cùng xử lý, hai công trình sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý II năm 2026, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Được biết, liên quan đến khoản thiệt hại hơn 803 tỷ đồng bị quy kết trong vụ án, tại phần khai báo, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm), đều bày tỏ "băn khoăn".