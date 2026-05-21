Cựu bộ trưởng Kim Tiến được con bồi thường thay 24 tỷ đồng

Ngày 21/5, TAND Hà Nội bước sang ngày xét xử thứ hai vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thiệt hại 803 tỷ đồng cho Nhà nước sau 10 năm đình trệ.

Theo công bố của HĐXX, gia đình cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thay bà tổng cộng 24 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Tiến bị cáo buộc giữ vai trò chính trong vụ án, từ giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế đến quá trình thi công khiến dự án dang dở.

Sáng cùng ngày, VKS đề nghị tuyên phạt bà 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đồng thời phải liên đới bồi thường 108 tỷ đồng.

Ngoài sai phạm trên, bà còn bị cáo buộc nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nằm trong tổng số hơn 100 tỷ đồng "bôi trơn" mà các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án. Theo VKS, đây là khoản hưởng lợi bất chính nên phải hoàn trả.

Như vậy, sau khi trừ phần đã nộp khắc phục, bà Tiến còn phải nộp khoảng 91 tỷ đồng.

Hai cựu giám đốc Ban Quản lý dự án là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị mức án cao nhất do cùng bị truy tố hai tội danh, đồng thời phải khắc phục số tiền lớn nhất vụ án, lần lượt hơn 394 tỷ đồng và 223 tỷ đồng.

Mức án VKS đề nghị cho 10 bị cáo

Tên Chức vụ khi phạm tội Tội danh VKS đề nghị Tiền khắc phục Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 5-6 năm 108 tỷ đồng Nguyễn Chiến Thắng Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ 30 năm 394 tỷ đồng Nguyễn Hữu Tuấn Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ 23-25 năm 223 tỷ đồng Nguyễn Kim Trung Phó giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Trần Văn Sinh Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 4-5 năm 30,3 tỷ đồng Đào Xuân Sinh Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 3-4 năm Nguyễn Doãn Tú Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 4-5 năm Lê Văn Cư Viện phó Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Hoàng Xuân Hiệp Trưởng phòng, Viện kinh tế xây dựng Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Lê Thanh Thiêm Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8-9 năm

Bộ Y tế: Đau xót nhưng hy vọng

Có mặt tại tòa với tư cách nguyên đơn dân sự, đại diện Bộ Y tế cho biết "rất đau xót" khi chứng kiến các cựu lãnh đạo, cán bộ của ngành đứng trước sự phán xét của pháp luật. Theo đại diện Bộ, điều đáng tiếc hơn là sau 10 năm triển khai, hai dự án bệnh viện vẫn chưa thể đưa vào sử dụng để phục vụ người dân, gây lãng phí rất lớn.

Tuy nhiên, phía Bộ Y tế cho rằng với các biện pháp tháo gỡ hiện nay cùng sự phối hợp của các cơ quan liên quan, công trình có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý II theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo đại diện Bộ, để đạt mục tiêu này cần đồng thời hoàn thiện các hạng mục xây dựng, mua sắm thiết bị và tổ chức vận hành bệnh viện.

Tại tòa, Bộ Y tế cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Bộ Y tế đề nghị được hoàn trả hai khoản thiệt hại gồm: hơn 70 tỷ đồng thất thoát do sai phạm trong lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và 588 tỷ đồng được xác định là lãng phí từ khoản vốn hơn 5.000 tỷ đồng đã giải ngân nhưng dự án đình trệ, tổng cộng khoảng 658 tỷ đồng.

Khoản còn lại khoảng 145 tỷ đồng là phần lãi suất ngân hàng bị thâm hụt khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) rút khoảng 4.500 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi để cấp vốn cho dự án nhưng Ban Quản lý chưa sử dụng hết.

Đại diện Bộ cho biết SCIC hiện thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, phía Bộ hôm nay chưa nêu rõ quan điểm về việc có yêu cầu hoàn trả khoản 145 tỷ đồng này hay không và xin thêm thời gian để báo cáo lãnh đạo trước khi đưa ra ý kiến chính thức.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cựu bộ trưởng Kim Tiến tiếp tục thắc mắc về thiệt hại

Cách tính thiệt hại vụ án hôm qua đã được đưa ra tại phần xét hỏi.

Khi đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng trong thời gian đương nhiệm, bà "chưa từng biết hay được thông báo, hướng dẫn" về cách tính lãng phí như cơ quan tố tụng đang áp dụng.

Tiếp tục trình bày tại tòa hôm nay, bà Tiến đề nghị HĐXX làm rõ thêm với đại diện Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hai khoản lãng phí 145 tỷ đồng và 588 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hai khoản này được xác định từ việc SCIC cấp 4.500 tỷ đồng nhưng không sử dụng hết; và hơn 5.000 tỷ đồng ngân sách đã giải ngân cho dự án nhưng không phát huy hiệu quả trong thời gian công trình đình trệ.

Với khoản 588 tỷ đồng, bà Tiến cho rằng giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021, có ít nhất 5 tháng một phần dự án được trưng dụng làm cơ sở cách ly, điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Theo bà, dự án đã được sử dụng trong thực tế nên phần này cần được khấu trừ khi tính thiệt hại. Khoản được bà ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Đối với khoản 145 tỷ đồng liên quan nguồn vốn của SCIC, bà Tiến cho biết từ năm 2021 đến 2024, Ban Quản lý dự án không sử dụng nên đã hoàn trả lại cho SCIC do Bộ Tài chính quản lý.

Cựu bộ trưởng đề nghị làm rõ số tiền này đã được nộp lại ngân sách hay vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án.

Theo bà Tiến, nếu tiền đã được hoàn trả về kho bạc thì khoản lãi phát sinh cần được khấu trừ vào thiệt hại; còn nếu vẫn nằm trong tài khoản của Ban Quản lý dự án thì việc tính lãng phí mới phù hợp.

HĐXX cho biết nội dung này không thuộc thẩm quyền trả lời của Bộ Y tế hay Bộ Tài chính và sẽ được VKS tranh luận trong phần đối đáp chiều nay.