Đại biểu truy trách nhiệm vấn nạn thực phẩm giả, thuốc giả, Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì?

"Thuốc giả có trên thị trường chứ không phải vào bệnh viện" Phát biểu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thuốc giả, thực phẩm giả là vấn đề rất nhức nhối trên thế giới chứ không chỉ của Việt Nam. "Thống kê của Hoa Kỳ cho thấy, trên thế giới mỗi năm có khoảng 600 tỷ USD đổ vào thuốc giả, thực phẩm chức năng giả", bà dẫn chứng. Tại Việt Nam, vừa qua rất tích cực phòng chống thông qua việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật, đối với Bộ luật Hình sự, tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh tại Điều 194 có hình phạt cao nhất là tử hình. Bộ trưởng cho rằng, quan điểm rất rõ ràng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, cũng như của các bộ, ban, ngành là quyết liệt phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả. Tuy nhiên, thời gian vừa qua đã bộc lộ những vấn đề mà chúng ta cần phải rà soát, chấn chỉnh: hoàn thiện hệ thống pháp luật, chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ này; việc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. Về giải pháp, Bộ Y tế cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành rất nhiều văn bản, công điện chỉ đạo. Hiện nay cũng đang trình các văn bản luật, nghị định để hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan nội dung này. "Quan điểm của chúng tôi là, riêng đối với thuốc và thực phẩm, những vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân thì cần phải có sự kiên quyết và xử lý ở mức cao nhất", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh. Về thuốc giả vào bệnh viện, bà khẳng định, hiện nay thông qua hệ thống đấu thầu, tất cả thuốc vào bệnh viện phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó tình trạng thuốc giả hiện nay là có trên thị trường chứ không phải vào bệnh viện. Bộ Y tế cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do Bộ Tài chính là cơ quan thường trực, phối hợp Bộ Công thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch liên quan vấn đề quảng cáo và phối hợp Bộ Công an. "Chúng tôi đã có quy chế số 03 phối hợp cùng Bộ Công an giải quyết những vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả. Có 3 vụ nổi bật thời gian qua liên quan thuốc giả tại Thanh Hoá, vụ kẹo rau củ Kera của Hằng "Du mục", hay mỹ phẩm giả ở Đồng Nai thì đều do Bộ Y tế phát hiện, phối hợp và chuyển cho Bộ Công an điều tra, thể hiện rõ tinh thần quyết tâm của Bộ Y tế trong phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả...", bà thông tin thêm.