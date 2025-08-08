Tạm giữ hình sự thanh niên ngoại quốc tấn công 1 cán bộ CSGT

Ngày 8-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 7-8, một phụ nữ chạy xe máy trên đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa. Khi đến ngã ba Trần Phú – Tuệ Tĩnh thì bị Khafizov Artur điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ người nước ngoài, va chạm từ phía sau. Cú va chạm làm người phụ nữ ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát tống đạt lệnh tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur. Ảnh: TP

Sau khi va chạm, người phụ nữ nước ngoài bỏ đi, còn Khafizov Artur được người dân giữ lại, thông báo đến cơ quan chức năng để giải quyết.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường xử lý vụ việc.

Trong khi Trung tá Ngô Tùng Giang đang sử dụng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi thì bất ngờ bị Khafizov Artur đấm mạnh vào vùng mặt, gây rách vùng môi trên, chảy nhiều máu.

Trung tá Ngô Tùng Giang bị thương sau khi bị Khafizov Artur tấn công. Ảnh: PA

Người dân chứng kiến sự việc đã khống chế Khafizov Artur. Công an phường Nha Trang sau đó đến khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa Khafizov Artur về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy Khafizov Artur có nồng độ cồn trong khí thở 0,644 mg/l.