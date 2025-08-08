Công an tỉnh An Giang thông tin vụ 5 cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam dùng nhục hình

Chiều 7-8, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ Thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang đã thông tin về vụ năm cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội dùng nhục hình.

Thượng tá Phan Văn Sang, Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang thông tin vụ năm cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh bị bắt để điều tra tội dùng nhục hình. Ảnh: CTV

Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo có người bị tạm giam tử vong Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan liên quan phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, làm việc với cán bộ trực của Trại tạm giam, lực lượng cảnh sát bảo vệ các phạm nhân, nhân chứng… và trích xuất camera trong trại tạm giam.

Kết quả xác minh, người bị tạm giam tên Phùng Thái C (65 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh Vân (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Trước đó, bị cáo C bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang cũ) bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện tuyên phạt hai năm tù cùng tội danh trên.

Sau đó, bị cáo C kháng cáo, nên được chuyển đến giam giữ Trại tạm giam Công an tỉnh. Trong thời gian chờ đưa ra xét xử phúc thẩm, vào các ngày 3, 4 và 5-1, C có biểu hiện không bình thường, buổi tối ít ngủ, tự nói chuyện, phá đồ đạc cá nhân của các phạm nhân chung phòng.

Khoảng 20 giờ 40 ngày 5-1, C có hành vi đá cửa buồng giam, trèo lên song cửa buồng giam yêu cầu được trả tự do. Lúc quậy phá, C đã có va chạm vào các song sắt của buồng giam gây ra nhiều vết thương chảy máu.

Từ đề nghị của Công an tỉnh An Giang,VKSND cùng cấp đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc về VKSND Tối cao để xác minh, điều tra. Ảnh: QD

Sau đó, các phạm nhân bị giam giữ chung báo cáo với quản giáo; kế đó quản giáo báo cáo chỉ huy đề nghị tăng cường lực lượng bảo vệ hỗ trợ. Đến khoảng 20 giờ 52 phút, có tám cán bộ, chiến sĩ được phân công đến mở cửa buồng giam và áp tải C ra phòng hỏi cung.

"Quá trình áp tải, người bị tạm giam C đã dùng chân chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, từ đó dẫn đến lực lượng phải dùng vũ lực để áp tải phạm nhân" - Thượng tá Sang cho biết thêm.

Đến hơn 21 giờ, cán bộ Trại tạm giam phát hiện C có biểu hiện mệt nên thông báo với những người khác cùng đưa C đến trạm y tế của Trại để thăm khám. Thời điểm đó, kết quả khám lâm sàng cho thấy C có huyết áp thấp, tay chân lạnh… nên cán bộ y tế yêu cầu chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ sau khi đo điện tim xác định C đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

"Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh. Kết quả, người bị tạm giam Phùng Thái C đã có hành vi vi phạm quy định về giam giữ, chống người thi hành công vụ. Quá trình trấn áp, một số cán bộ, chiến sĩ đã có hành vi dùng vũ lực tác động lên cơ thể, để lại thương tích.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội dùng nhục hình, nên Công an tỉnh đề nghị VKSND tỉnh chuyển hồ sơ về VKSND Tối cao. Ngày 9-1, VKSND tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND Tối cao" - Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang thông tin thêm.

Đến ngày 29-7, Cơ quan điều tra tỉnh An Giang nhận được thông báo của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về kết quả giải quyết nguồn tin. Theo đó, cơ quan này quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam năm bị can, gồm: Đỗ Ngọc Tiến, Đặng Tấn Phúc, Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Thành Đạt và Đỗ Văn Diễn để điều tra tội dùng nhục hình quy định tại khoản 4 Điều 373 Bộ Luật hình sự.

Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh An Giang cho hay, đơn vị đang chờ kết luận của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao; trường hợp có liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định.