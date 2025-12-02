Đà Nẵng nói gì về đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu"?

Ngày 2-12, tại buổi họp báo do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giải thích việc thành phố có đề xuất thay cụm từ "xả lũ".

Cụ thể, vừa qua, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị điều chỉnh Quyết định 1865 của Thủ tướng Chính phủ về vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn. Trong nội dung kiến nghị, thành phố đề xuất thay cụm từ "xả lũ" bằng "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu".

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng

Ông Tý lý giải, quy trình 1865 quy định ba giai đoạn vận hành hồ trong mùa mưa lũ. Giai đoạn đầu là hạ mực nước hồ để đón lũ khi có dự báo mưa lớn.

Giai đoạn hai, khi đang hạ mực nước mà lưu lượng nước về lớn, mực nước hạ du dâng cao thì chuyển sang chế độ duy trì mực nước hồ, tức lưu lượng về hồ bằng với lưu lượng xả ra. Giai đoạn ba, khi xuất hiện đỉnh lũ và hạ du đạt ngưỡng cần cắt lũ, hồ sẽ vận hành cắt giảm lũ bằng cách giảm lưu lượng xả so với lưu lượng nước về.

Theo ông Tý, hiện các hồ thủy điện đều có hai hệ thống gồm tràn tự do và tràn xả sâu, trong đó mọi giai đoạn điều tiết lũ đều thực hiện qua tràn xả sâu.

"Vì đây là văn bản hành chính nên các thuật ngữ cần thống nhất. Chúng tôi đề xuất thay "xả lũ" bằng "điều tiết qua tràn xả sâu" để phản ánh đúng thực tế vận hành" - ông nói.

Hồ thủy điện Đăk Mi 4 (xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng) xả lũ cuối tháng 10-2025. Ảnh: Trần Thường

Ông Tý nhấn mạnh đây mới là đề xuất từ phía Đà Nẵng gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, còn phải tiếp tục xem xét từ nhiều cơ quan liên quan.

Liên quan dung tích phòng lũ của các hồ, ông Tý cho rằng quy định hiện hành chưa phù hợp. Trong trận lũ lịch sử cuối tháng 10, tổng lượng nước về các hồ trên sông Vu Gia hơn 1,68 tỉ m³, trong khi dung tích phòng lũ tối đa của các hồ Avương, Sông Bung 4 và Đak Mi chỉ đạt hơn 274 triệu m³, tức khoảng 16,3% tổng lượng lũ. Tỉ lệ này quá nhỏ so với thực tế dòng chảy về lưu vực.

"Thành phố sẽ kiến nghị điều chỉnh dung tích phòng lũ ở mức tối đa có thể. Khi có dự báo lũ, hồ phải hạ mực nước xuống mức thấp nhất nhằm tạo dung tích phòng lũ đủ lớn để cắt giảm các đỉnh lũ" - ông Tý nói.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ, Đà Nẵng đề xuất hiệu chỉnh các cụm từ liên quan tại Điều 28 (trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trước đây), Điều 30 (trách nhiệm Bộ Công Thương), Điều 31 (trách nhiệm Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Điều 34 (trách nhiệm chủ hồ) của Quyết định 1865, nhằm đảm bảo phù hợp thực tế vận hành hồ chứa hiện nay.