Vì sao Israel “án binh bất động” trước làn sóng biểu tình tại Iran?

Sự im lặng bất ngờ của Israel

Theo một nguồn tin thân cận, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày gần đây đã chủ trì một số cuộc tham vấn an ninh liên quan đến tình hình tại Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này đã chỉ đạo các bộ trưởng tránh đưa ra phát ngôn công khai về vấn đề liên quan đến Tehran.

Dòng người biểu tình tại Iran. Ảnh: AP

Ở giai đoạn đầu của các cuộc biểu tình, Bộ trưởng Khoa học Israel Gila Gamliel từng đăng tải trên Twitter một bức ảnh cho thấy ông đội mũ có dòng chữ “Làm cho Iran vĩ đại trở lại”, đồng thời thêm video bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình Iran. Tuy nhiên, theo nguồn tin nói trên, Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó đã ít nhất hai lần khuyến nghị các bộ trưởng nước này giữ im lặng về Iran.

Tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ cho biết Israel đang “theo dõi sát sao” các diễn biến tại Iran và bày tỏ ủng hộ “cuộc đấu tranh vì tự do” của người biểu tình, đồng thời không đưa ra bất kỳ lời đe dọa nào nhằm vào Tehran hay Lãnh tụ Tối cao Iran.

“Một chỉ thị chung đã được đưa ra là giữ im lặng. Nếu chúng tôi can thiệp thì chỉ khiến tình hình thêm rối ren” một quan chức Israel nói với CNN.

Các cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu cách đây hai tuần do lạm phát gia tăng, song nhanh chóng phát triển thành phong trào phản đối chính quyền trên diện rộng, lan tới hơn 180 thành phố và thị trấn trên khắp cả nước. Chính phủ Iran đã tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi các nguyên nhân trong nước, cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau kích động bất ổn.

Theo giới phân tích, việc Israel can dự vào thời điểm này có thể vô tình tạo điều kiện cho Tehran đạt được điều họ cần nhất: chuyển trách nhiệm khỏi những vấn đề nội bộ và hướng sự chú ý của dư luận sang một đối thủ bên ngoài.

“Từ góc nhìn của Israel, đây không phải thời điểm phù hợp để can thiệp. Nếu Israel can thiệp thì điều này sẽ giúp Iran có lý do tập hợp sự ủng hộ trong nước và ngoài nước” một cựu quan chức an ninh cấp cao của Israel nhận định.

Dù các chính trị gia Israel giữ thái độ thận trọng trước công chúng, những diễn biến trên đường phố Iran vẫn chiếm vị trí nổi bật trên phương tiện truyền thông Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Những lo ngại này phần nào xuất phát từ tàn dư của các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6/2025.

Tại miền trung Israel, chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân rằng các hầm trú ẩn vẫn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng như một biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tìm cách trấn an dư luận về khả năng xảy ra một cuộc tấn công sắp tới. “Trong những ngày gần đây, nhiều tin đồn đã lan truyền liên quan đến tình hình ở Iran. Các cuộc biểu tình tại Iran là vấn đề nội bộ. Chúng tôi tiếp tục đánh giá tình hình và sẽ cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào” Chuẩn tướng Effie Defrin, người phát ngôn của IDF cho biết.

Ảnh hưởng tới tính toán của Israel

Các cuộc biểu tình tại Iran đã khiến một số kế hoạch quân sự của Israel trở nên phức tạp hơn. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày càng quan ngại về hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như những gì Israel cho là nỗ lực của Tehran nhằm tái vũ trang cho lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Theo các nguồn tin từ phía Israel, những phương án đối phó hiện đang được rà soát và đánh giá lại. Một quan chức Israel nói rằng, Tel Aviv hiện tiếp cận tình hình theo hướng “phòng thủ và phản ứng”.

“Bất kỳ hành động quân sự nào vào thời điểm này cũng có thể tạo cớ để Tehran chuyển hướng sự chú ý khỏi tình trạng bất ổn trong nước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm”, cựu quan chức an ninh Israel lưu ý.

Bà Sima Shine, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) và là cựu trưởng bộ phận Nghiên cứu và Đánh giá của cơ quan tình báo Mossad, nhận định, các cuộc biểu tình tại Iran đã thực sự khiến mọi kế hoạch tấn công của Israel bị “tạm dừng”.

Theo bà, kể từ khi Mỹ công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào biểu tình, việc Israel để Washington đóng vai trò dẫn dắt là điều khó tránh khỏi. “Israel hầu như không có lý do để can thiệp trong lúc Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc các lựa chọn và chuẩn bị cho bước đi tiếp theo”, bà Shine nói.

Tuy nhiên, nhà quan sát này cũng lưu ý rằng nếu Tổng thống Trump quyết định tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran, “cục diện có thể thay đổi”. Không loại trừ trường hợp Tehran thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào Israel, như những cảnh báo mà Iran từng đưa ra để đáp trả khả năng Mỹ can thiệp.