Vì sao Đà Nẵng đề xuất thay từ ‘xả lũ’ bằng ‘vận hành điều tiết qua tràn xả sâu’

UBND TP Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 265 do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng ký, gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Trong đó, TP Đà Nẵng đã có các kiến nghị nhiều nội dung liên quan quy trình vận hành, điều tiết xả lũ của hồ thủy điện (ở khu vực tỉnh Quảng Nam cũ).

UBND TP Đà Nẵng cho biết, để triển khai các nội dung quy định tại Quyết định số 1865 ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quy trình 1865) phù hợp với quy định của Luật Phòng thủ dân sự, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy trình 1865.

Một thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) xả lũ.

Cụ thể, Đà Nẵng đề nghị thay thế, điều chỉnh các cụm từ, chức danh quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 18, Điều 27... Quy trình 1865 phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự số 18 năm 2023.

Đà Nẵng cũng đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian mùa lũ “từ ngày 1/9 đến ngày 15/12” thành “từ ngày 1/9 đến ngày 31/12”.

Tại Điều 8, Điều 9, TP Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu, bổ sung kịch bản vận hành khi lưu lượng về các hồ đạt/vượt ngưỡng mà mực nước hạ du còn thấp thì xem xét vận hành hạ mực nước hồ hoặc vận hành duy trì mực nước hồ.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng kiến nghị xem xét, hiệu chỉnh cụm từ "xả lũ" thành cụm từ "vận hành điều tiết qua tràn xả sâu" nhằm đảm bảo phù hợp thực tế việc vận hành điều tiết hồ chứa (tại Điều 28, Điều 30, Điều 31, Điều 34).

Cùng với đó, TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị, xem xét quy định tăng dung tích phòng lũ các hồ chứa thủy điện lớn nhất có thể vào đầu mùa lũ để tăng năng lực giảm lũ cho hạ du.

Số liệu cho thấy trong đợt lũ ngày 25-30/10, tổng lượng nước về các hồ trên sông Vu Gia hơn 1,68 tỷ m3, trong khi dung tích phòng lũ tối đa của các hồ Avương, Sông Bung 4, Đak Mi chỉ hơn 274 triệu m3 (tỷ lệ 16,3%).

Trên sông Thu Bồn, lượng lũ về hơn 906 triệu m3, nhưng hồ Sông Tranh 2 chỉ có dung tích phòng lũ trên 194 triệu m3 (tỷ lệ 21,4%).

Báo cáo UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, mô hình chính quyền đô thị 2 cấp đã phát huy rõ hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai. Sự phân cấp, ủy quyền rõ ràng giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở. Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành với UBND các xã, phường tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp huy động hiệu quả lực lượng, phương tiện, hậu cần. Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo sớm được thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống, giúp người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng cũng đánh giá việc, sau khi sáp nhập, kinh phí của các xã, phường còn hạn chế nên việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai còn nhiều khó khăn, nhất là các xã miền núi. Trong khi đó, chính quyền địa phương gặp áp lực lớn về tổ chức, biên chế; năng lực nhân lực và công chức cơ sở còn hạn chế, dẫn đến quá tải công việc.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, đã gây thiệt hại nặng nề tại TP Đà Nẵng. Nhiều địa phương nằm ven sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam cũ) bị thiệt hại nặng nề. TP Đà Nẵng đã sơ tán 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Mưa lũ khiến 15 người chết, 3 người mất tích, 117 người bị thương, sập hoàn toàn 66 ngôi nhà. Ngoài ra, hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi bị phá hủy nặng nề.... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.300 tỷ đồng.