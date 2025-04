Đà Nẵng muốn thành lập Khu thương mại tự do trong tháng 4

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 19 diễn ra ngày 15-4.

Theo ông Quảng, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP cần phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo của Thành ủy thống nhất tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình trên địa bàn TP trước ngày 22-4.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ông Quảng yêu cầu bí thư cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến và kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn; xây dựng phương án sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính cấp xã mới.

Đồng thời, xây dựng phương án kết thúc công tác của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, hoàn thành trước ngày 15-5.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh - xã hội, nhất là kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý 2 tiếp tục trên 10%;

Ngoài ra, phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm triển khai trong năm 2025; tích cực thúc đẩy việc đầu tư, khởi công các dự án lớn; Cần đẩy nhanh tiến độ việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực để đầu tư tổng thể và quản lý khai thác, vận hành bến cảng Liên Chiểu, phấn đấu khởi công trong năm 2025.

Đà Nẵng cũng phấn đấu để Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu Thương mại tự do ngay trong tháng 4-2025, không chờ đến việc sáp nhập tỉnh.

Về triển khai Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, ông Quảng đề nghị khẩn trương hoàn thành thủ tục để các doanh nghiệp đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm số 2.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn 2 của dự án này để thu hút các nhà đầu tư; khẩn trương triển khai thủ tục để thu hút đầu tư dự án phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô công nghiệp đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn, phòng Lab.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cần tiếp tục thu hút các dự án về trung tâm dữ liệu và viễn thông vào Khu công nghệ cao.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành trước ngày 2-9-2025; tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện không tổ chức chính quyền ở cấp huyện, hợp nhất cấp tỉnh và cấp xã.