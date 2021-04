Nguyên nhân nào gây ra tác dụng phụ của vắc xin COVID-19?

Thứ Ba, ngày 06/04/2021 08:00 AM (GMT+7)

Tiến sĩ Susan R. Bailey, một nhà dị ứng học, nhà miễn dịch học và là chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho biết, các tác dụng phụ phát triển do hệ thống miễn dịch của bạn đang phản ứng tốt với vắc-xin. Mọi người có thể bắt đầu phát sốt, mệt mỏi, nhức đầu và đau nhức quanh vùng tiêm từ 12 đến 24 giờ sau khi tiêm chủng.

Tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin COVID-19 là do nó đang thích ứng với cơ thể, tạo ra kháng thể nhận diện SARS-CoV-2

Vắc xin mRNA COVID-19 yêu cầu cơ thể tạo ra protein "tăng đột biến" của SARS-CoV-2, loại vi rút này sử dụng để xâm nhập và lây nhiễm các tế bào. Các loại vắc-xin Johnson & Johnson và AstraZeneca đưa vào protein đột biến thông qua một loại virus cảm lạnh thông thường đã bị suy yếu.

Giám đốc điều hành và giám đốc tiếp thị của COVID PreCheck Desai cho biết, các đại thực bào là tế bào đầu tiên trong số những tế bào này phát hiện và loại bỏ các sinh vật có hại, trong khi các tế bào T di chuyển đến vùng đã tiêm vắc-xin giúp ghi nhớ protein tăng đột biến của SARS-CoV-2 cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai.

Một khi vắc xin được công nhận là ngoại lai, các tế bào B bắt đầu xây dựng đội quân kháng thể.

Tất cả các tế bào miễn dịch này tạo ra các protein gây viêm được gọi là cytokine. Cytokine là những sứ giả hóa học giúp điều phối phản ứng miễn dịch và cũng có thể gây sốt, đây là một tác dụng phụ phổ biến của vắc-xin COVID-19.

Nhiệt độ cao hơn làm cho cơ thể ít thích nghi với virus hơn, và nhiệt độ tăng lên sẽ kích thích cơ thể tạo ra nhiều tế bào miễn dịch hơn. Các hóa chất gây viêm này cũng có thể gây đau cơ, mệt mỏi, đau đầu và các triệu chứng khác.

Tuy nhiên, việc sản xuất cytokine diễn ra trong vòng 24 đến 48 giờ, đó là lý do tại sao hầu hết các tác dụng phụ sẽ tự biến mất trong khung thời gian đó.

Vắc xin COVID-19 giới thiệu lượng protein đột biến vừa đủ cho hệ thống miễn dịch để kích hoạt phản ứng. Tuy nhiên, không giống như trong các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19, vắc-xin không gây ra phản ứng ngoài tầm kiểm soát được gọi là cơn bão cytokine, nơi cơ thể bị ngập trong các hóa chất gây viêm, sau đó gây tổn thương các cơ quan.

Các tác dụng phụ có thể là dấu hiệu của việc đào tạo hệ thống miễn dịch mạnh mẽ để phát hiện và tiêu diệt virus, những người trẻ tuổi có thể có nhiều khả năng bị các tác dụng phụ mạnh hơn so với người cao tuổi. Và, trong các loại vắc xin yêu cầu tiêm hai mũi, chẳng hạn như vắc xin Pfizer và Moderna, tác dụng phụ cũng có thể tồi tệ hơn sau khi tiêm mũi thứ hai so với mũi đầu tiên, bởi vì tế bào T nhớ lần gặp trước đó với protein đột biến. Không do dự, cơ thể nhanh chóng giải phóng một phản ứng miễn dịch mạnh mẽ để tiêu diệt nó - bao gồm rất nhiều cytokine gây tác dụng phụ.

Desai cho biết : “Nhất quán, lần tiêm thứ hai cho thấy nhiều tác dụng phụ hơn nhưng phản ứng miễn dịch tốt hơn. Liều tiêm đầu tiên dạy hệ thống miễn dịch nhận ra virus và bắt đầu sản xuất kháng thể và tế bào T chống lại nó, và mũi thứ hai giúp vắc-xin đạt được hiệu quả đầy đủ từ 94% đến 95%”.

Desai cho biết thêm, vắc-xin mRNA COVID-19 có thể gây ra các tác dụng phụ mạnh hơn so với tiêm vắc-xin cúm một phần vì những vắc-xin này kích thích phản ứng miễn dịch mạnh hơn.

Những người trước đó đã phục hồi sau COVID-19 cũng dễ bị tác dụng phụ mạnh hơn - ngay cả sau lần tiêm đầu tiên. Đó là bởi vì hệ thống miễn dịch của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng với virus.

Sự khác biệt của cá nhân, chẳng hạn như mức độ căng thẳng và chế độ ăn uống, cũng có thể ảnh hưởng đến các tác dụng phụ, Desai nói.

Tuy nhiên, đừng lo lắng nếu bạn đã tiêm và không có tác dụng phụ; vắc xin vẫn đang hoạt động.

Bailey chia sẻ: “Mỗi người đều khác nhau trong cách họ xử lý vắc-xin. Nhưng các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, 90% đến 95% bệnh nhân có phản ứng tuyệt vời với vắc-xin cho dù họ có tác dụng phụ hay không."

Nguồn: https://tienphong.vn/nguyen-nhan-nao-gay-ra-tac-dung-phu-cua-vac-xin-covid-19-post1325839.tpoNguồn: https://tienphong.vn/nguyen-nhan-nao-gay-ra-tac-dung-phu-cua-vac-xin-covid-19-post1325839.tpo