Tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19 lĩnh 2 năm tù treo

Thứ Ba, ngày 30/03/2021 14:16 PM (GMT+7)

Sáng nay, 30/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ Dương Tấn Hậu (tiếp viên hàng không, SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

HĐXX đã tuyên phạt Dương Tấn Hậu 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng 4 năm thử thách.

Dương Tấn Hậu tại tòa.

Theo cáo trạng được đại diện VKS công bố tại tòa, ngày 14/11/2020, Dương Tấn Hậu cùng đoàn bay từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VN 5301 của Vietnam Airlines.

Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Hậu được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines.

Sau hai lần xét nghiệm và cho kết quả âm tính, Hậu được khu cách ly tập trung cho về cách ly tại địa phương đến hết ngày 28/11/2020.

Luật sư bảo vệ quyền lợi và Dương Tấn Hậu trước khi vào xét xử.

Trước đó, tại khu cách ly tập trung, khoảng 20h ngày 17/11/2020, Hậu ra khỏi phòng và gặp hai người khác, cũng đang cách ly, tại hành lang khu cách ly (2 người này là tiếp viên trên chuyến bay SVO-CXR-SGN/VN5062, nhập cảnh Việt Nam ngày 11/11/2020 và có kết quả dương tính COVID-19 lần lượt vào các ngày 25 và 26/11/2020).

Cả 3 người sau đó về phòng cách ly của Dương Tấn Hậu. Đến 21 giờ cùng ngày thì hai tiếp viên trên rời khỏi phòng Dương Tấn Hậu.

Khi về cách ly tại địa phương, vào ngày 21/11/2020, Hậu cùng Liễu Minh Sang đi ăn tại quán Củ Hành Tây, đi uống cà phê. Ngày 22/11/2020, Hậu tham gia thi tiếng Anh tại Đại học Hutech. Ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả dương tính COVID-19.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra dịch tễ và phát hiện tổng số trường hợp tiếp xúc F1 với Hậu là 46 người, F2 là 815 người.

Cáo trạng nêu, thiệt hại trong vụ án về phi vật chất là ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 2.000 người trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gồm 861 người cách ly tập trung và 1.400 người cách ly tại nhà.

Theo Sở Y TP Hồ Chí Minh, thiệt hại từ việc gây lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là gần 2,8 tỉ đồng, gồm chi phí xét nghiệm tầm soát các trường hợp F1, F2. Ngoài ra còn có chi phí sử dụng để tiến hành cách ly y tế các trường hợp giao tiếp xúc với bệnh nhân dương tính có liên quan đến vụ án... Tổng thiệt hại vật chất là hơn 4,475 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, hành vi của Dương Tấn Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên Hậu có thân nhân tốt, hành vi không cố ý, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, qua đó đại diện VKS đã đề nghị án treo đối với Dương Tấn Hậu.

