Cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà được giảm 9 tháng tù dù không kháng cáo vụ Thuận An

Sáng 24/12, sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên án phúc thẩm vụ án tại Tập đoàn Thuận An.

Theo án phúc thẩm, ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, được giảm 9 tháng tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng dù không kháng cáo và đang đi thi hành án.

Ông Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: X.A.

Trước đó, ông Hà bị cấp sơ thẩm xác định hưởng lợi 750 triệu đồng từ Tập đoàn Thuận An, phải nhận 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Vị này từng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó lại rút và đang đi thi hành án. Qua phiên phúc thẩm, án của ông Hà được giảm còn 4 năm 9 tháng tù.

Tương tự, ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, cũng được giảm án, từ 3 năm xuống 2 năm 3 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Được giảm nhiều nhất là bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, từ 10 năm 6 tháng xuống còn 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước phiên phúc thẩ, ông Hưng đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án mình gây ra.

Theo cấp phúc thẩm, các bị cáo khác đã được TAND Hà Nội tuyên mức án phù hợp, tương ứng song tại, cấp phúc thẩm đã nộp thêm tiền 50-500 triệu đồng, góp phần tích cực khắc phục hết thiệt hại vụ án. Nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, giữ vai trò thứ yếu...

Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 9, có 17 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo nhưng ông Phạm Thái Hà và hai người khác bất ngờ rút kháng cáo.

Tuy nhiên, người thân của họ vẫn có mặt tại tòa, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả và trình bày hoàn cảnh, thành tích, mong HĐXX khoan hồng. Như vợ ông Phạm Thái Hà xuất trình bệnh án của ông, thể hiện mắc nhiều bệnh mãn tính, gia đình có công... Người nhà ông Lê Ô Pích cũng xuất trình thêm một số giấy tờ về thành tích.

Cấp phúc thẩm do vậy chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của 14 người có đơn kháng cáo đồng thời giảm án cho 8 người không có đơn, trong đó có ông Hà và ông Pích.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An, là người chủ mưu, cầm đầu hành vi vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt, Bắc Giang; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 120 tỷ đồng. Việc này còn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ Nhà nước bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đánh giá tiếp nhận ý chí của lãnh đạo cấp trên rồi chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định tại cầu Đồng Việt.

Vi phạm của ông Pích góp phần gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng nên đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Với ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, vị này lợi dụng ảnh hưởng để tác động tới ông Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Từ đó, ông Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định.

Ông Hà hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng và đã phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.