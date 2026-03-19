'Siêu sân' Trống Đồng 135.000 chỗ vươn mình từ cánh đồng ngoại thành

Vùng đất từng là ruộng trũng, ao hồ ở Thường Tín đã trở thành đại công trường quy mô lớn. Máy xúc, máy ủi, xe tải hoạt động liên tục, san nền, đào đắp, xử lý địa chất. Hàng trăm công nhân bám công trường, thi công theo nhiều mũi, tạo nhịp độ khẩn trương ngay từ giai đoạn đầu.

Trên nền đất rộng hàng chục hecta, các cụm móng, cọc bê tông bắt đầu lộ diện. Không gian làng quê dần nhường chỗ cho một công trình hiện đại.

Theo quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích hơn 9.100 ha, triển khai trên địa bàn 11 xã.

Công trình lấy cảm hứng từ Trống Đồng Đông Sơn, kết hợp kiến trúc hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều giải pháp kỹ thuật như mái che di động, vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng được dự kiến áp dụng.

Sân vận động là hạng mục trung tâm của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô hàng nghìn hecta. Nếu hoàn thành vào năm 2028, đây có thể trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới. Dự án đặt mục tiêu hình thành tổ hợp thể thao – đô thị hiện đại, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện lớn trong khu vực và quốc tế.

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội.

Về thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng Trống Đồng Đông Sơn. Đây là yếu tố văn hóa được đưa vào công trình nhằm tạo dấu ấn riêng về kiến trúc.

Theo quy mô này, sân có thể trở thành công trình có số lượng chỗ ngồi lớn nhất thế giới.

Sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Các hạng mục còn lại của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035.

Với quy mô đầu tư lớn và hệ thống công trình đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng để Hà Nội hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao lớn trong tương lai.

Các cụm móng bê tông dần thành hình.