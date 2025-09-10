Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Phạm Thái Hà bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An phải chịu trách nhiệm cao nhất

Sáng 10/9, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đánh giá hành vi vi phạm của bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) làm suy thoái, biến chất cán bộ địa phương; gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu dự án. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Bị cáo Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Duy Hưng thực hiện các gói thầu trái quy định, chịu trách nhiệm thứ hai trong nhóm bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng.

Theo Kiểm sát viên, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ); Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ (tỉnh Tuyên Quang); Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long-Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh); Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 (Hà Nội) và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E (Bộ Giao thông vận tải cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải.

Từ tác động của ông Hà, bị cáo Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo nhân viên cấp dưới cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bị cáo Phạm Thái Hà.

Tiếp đó, Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Nguyễn Huy Hưng cũng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu.

Các hành vi đều "theo yêu cầu" của Tập đoàn Thuận An, qua đó, tạo điều kiện cho Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm cựu cán bộ Nhà nước góp phần gây thiệt hại gần trăm tỷ đồng

Đối với nhóm cựu cán bộ Nhà nước, Kiểm sát viên nhận xét ông Lê Ô Pích (SN 1980, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) sau khi nhận chỉ đạo từ cấp trên đã trực tiếp yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) "tạo điều kiện" cho Tập đoàn Thuận An được trúng gói thầu Dự án xây dựng Cầu Đồng Việt, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng. Qua đó, bị cáo Pích hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) có hành vi "tác động" đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Ban QLDA tỉnh này giúp Tập đoàn Thuận An...

"Hành vi của Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, góp phần gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96 tỷ đồng tại Gói thầu số 07 Dự án Cầu Đồng Việt", Kiểm Sát viên nói.

Từ những phân tích trên, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10 - 11 năm đến năm tù; Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 6 - 7 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Viện Kiểm sát cũng đề nghị toàn tuyên cáo Lê Ô Pích mức án từ 3 - 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Phạm Thái Hà, bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát căn cứ tính chất, hành vi phạm tội của từng người, đề nghị mức án thấp hơn.