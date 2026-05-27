Cứu thành công 11 thuyền viên vụ đắm tàu tại vùng biển Bạch Long Vĩ

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các lực lượng chức năng có liên quan cứu nạn thành công 11 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu thuyền viên gặp nạn trên tàu HP 90666 TS. Ảnh: Biên phòng Hải Phòng.

Theo đó, vào hồi 6h15 hôm nay (27/5), Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Minh (SN 1986, trường trú tại đặc Khu Bạch Long Vĩ) về việc tàu HP 90666 TS, do anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng, đang chở 11 người từ Bến Mắt Rồng (phường Nam Triệu, TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ. Khi qua khu vực đảo Long Châu khoảng 18 hải lý, tàu này bất ngờ gặp nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên TP Hải Phòng đã điều động 3 tàu, 33 cán bộ chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng (Bạch Long Vĩ, Cát Bà), Hải đội 2 do Đại tá Trần Tân - Phó Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy và thông báo cho các lực lượng chức năng. Cùng với đó, đơn vị huy động 2 phương tiện và thông báo cho 7 phương tiện của ngư dân khác để phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h30 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng thành phố cùng các lực lượng chức năng và các phương tiện của ngư dân đang khai thác thủy sản gần đó đã tìm kiếm, cứu nạn thành công 11 thuyền viên. Hiện sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Đến 18h30 hôm nay (27/5), 11 thuyền viên gặp nạn trên biển được lực lượng chức năng cứu thành công. Ảnh: Biên phòng Hải Phòng.

Theo thông tin từ các thuyền viên bị nạn, khi đang trong hình trình từ đất liền ra đảo Bạch Long Vĩ, tàu gặp sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang. Mặc dù các thuyền viên đã cố gắng bơm nước nhưng không hiệu quả và phương tiện bị chìm đắm hoàn toàn. Thời điểm gặp nạn, các thuyền viên đã mặc áo phao, sử dụng các thiết bị cứu sinh khác lênh đênh trên biển suốt nhiều giờ.

Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Đồn Biên phòng Cát Bà thành lập 2 Tổ công tác để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo đối với các thuyền viên bị nạn.