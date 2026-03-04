Tàu cá chở 7 người bị sóng đánh chìm khi ra cửa biển Nhật Lệ, Quảng Trị

Sáng nay (4/3), Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp, ứng cứu những người gặp nạn trong vụ chìm tàu cá tại khu vực cửa biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, tàu cá QB.11288-TS gồm 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng, 52 tuổi, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, làm thủ tục xuất bến tại trạm Biên phòng Nhật Lệ. Tàu QB.11288-TS dài 14,9m, làm nghề lồng bẫy, khi đi ra cửa Nhật Lệ thì tàu bị mắc cạn.

Tàu cá bị đánh lật rồi chìm khi ra cửa biển Nhật Lệ

Thời điểm này có sóng to, gió lớn, lúc 6 giờ 50 phút tàu bị sóng đánh lật rồi chìm tại vị trí cách bờ khoảng 100m về phía Bắc.

7 thuyền viên trên tàu đã mang áo phao bơi vào bờ, 5 thuyền viên an toàn, 2 thuyền viên đang cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình, phối hợp xử lý, hỗ trợ các thuyền viên. Nguyên nhân chìm tàu đang được điều tra.