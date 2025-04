Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng được đặc xá

Tháng 1/2024, ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan vụ Việt Á. Tháng 9/2024, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được TAND cấp cao tại Hà Nội giảm từ 8 năm xuống còn 7 năm tù, trong vụ án lừa đảo trái phiếu Tân Hoàng Minh. Tháng 11/2024, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt ông Nguyễn Nhân Chiến 4 năm 6 tháng tù; ông Nguyễn Tử Quỳnh 3 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ của cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hồi tháng 6/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi xem xét các tình tiết, hồ sơ vụ việc đã tuyên án đối với ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng mức án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm trước đó).