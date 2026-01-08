Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị mức án 20 năm tù vì nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng

Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, bước vào phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện VKS.

Theo VKS, đây là vụ án gây bức xúc dư luận, với số tiền đưa, nhận hối lộ đặc biệt lớn. Trong đó, lãnh đạo và cán bộ Cục An toàn thực phẩm đã nhận hơn 100 tỷ đồng tiền "cảm ơn" từ doanh nghiệp để "bôi trơn" việc cấp phép hồ sơ sản phẩm, làm méo mó công tác quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm minh.

Nhóm bị cáo là cán bộ nhà nước đã lạm quyền để tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải chi tiền. Nhiều cá nhân cũng vì muốn được việc, xử lý hồ sơ nhanh hơn đã tự chủ động đề nghị đưa tiền.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Đ.X.

VKS đề nghị HĐXX khi tuyên án cần nghiêm trị những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, giữ chức vụ. Những bị cáo có vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo của cấp trên cần giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả, có gia đình có công với cách mạng, từng tham gia các hoạt động xã hội. Một số bị cáo giữ chức Cục trưởng, Cục phó có nhiều giấy khen, bằng khen, thành tích trong quá trình công tác.

Trên cơ sở đánh giá vai trò, hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS đề nghị tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Ông Phong bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để duyệt hồ sơ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (kế nhiệm ông Phong), bị đề nghị mức án 12-13 năm tù cùng tội danh, do bị cáo buộc nhận 8 tỷ đồng khi ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long bị đề nghị 11-12 năm tù, Đỗ Hữu Tuấn bị đề nghị 5-6 năm tù. Ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bị đề nghị 3-4 năm tù. Ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm), bị đề nghị 8-9 năm tù.