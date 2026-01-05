Hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm ra tòa với cáo buộc nhận hối lộ

Ngày 5/1/2026, hai cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng chồng bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, là ba trong số 34 người bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, 21 người bị xét xử vì tội Đưa hối lộ.

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, sáng 5/1. Ảnh: Phạm Dự

Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 7 năm liên tiếp, 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục bị cáo buộc đã lợi dụng "quy định chung chung" của pháp luật để tạo cơ chế xin - cho, đưa nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, các sai phạm diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.

Với việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc". Mỗi hồ sơ có "giá" trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ông Phong bị cáo buộc đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Vợ chồng cựu cục trưởng cùng vướng lao lý

Mảng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo do bà Trần Việt Nga (Cục phó từ 2018-2024, Cục trưởng từ 2024 đến khi bị bắt) phụ trách. Bà Nga bị cáo buộc đã yêu cầu chuyên viên đưa ít nhất 2 triệu đồng cho lãnh đạo Cục với mỗi hồ sơ trình ký nhưng phải "tế nhị, kín đáo".

VKSND Tối cao xác định, các sai phạm của bà Nga xuất phát từ việc lợi dụng quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục An toàn thực phẩm làm thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bà Trần Việt Nga bị áp giải tới TAND Hà Nội. Ảnh: Phạm Dự

Đầu mối nhận hồ sơ là Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông. Sau khi tiếp nhận, bị cáo Trần Thị Thu Liễu, Phó phòng sẽ phân công chuyên viên thụ lý, thẩm xét và yêu cầu "tự chủ động lên đưa tiền cảm ơn cho bà Nga".

Được mở đường, các chuyên viên đề nghị doanh nghiệp muốn cấp giấy xác nhận đúng hạn mà không phải chỉnh sửa nhiều lần phải chi tiền ngoài lệ phí. Mỗi bộ hồ sơ, chuyên viên sẽ thu từ 2 đến 8 triệu đồng, bằng hình thức nhận tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Cụ thể, chuyên viên thu 4 triệu đồng với hồ sơ có nội dung đơn giản; 5-6 triệu đồng với hồ sơ có nội dung dẫn dắt, hoa mỹ, nhiều chữ hoặc video quảng cáo dưới 30 giây, video dài hơn thì thu thêm 1 triệu đồng. Tiền bôi trơn tăng lên 6-7 triệu hoặc 8 triệu đồng nếu muốn được cấp phép nhanh hồ sơ, video.

Tiền thu được, các chuyên viên thống nhất cơ chế ăn chia theo từng cấp độ. Riêng bà Nga từ 2 đến 3,5 triệu đồng một hồ sơ.

Từ tháng 2/2018 đến 12/2024, 6 chuyên viên Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông đã trực tiếp nhận 12,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo.

Bà Nga được chia 8 tỷ đồng, Liễu 1,5 tỷ. Những người khác được chia từ 99 triệu đồng đến 823 triệu.

Chồng bà Nga là Lê Hoàng khi đó là Trưởng phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, bị cáo buộc để các chuyên viên nhận tiền của cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, sau đó tổng hợp tiền đưa cho lãnh đạo Cục. Theo cơ chế ăn chia, ông Hoàng đã nhận gần một tỷ đồng, từ năm 2018 đến 2023.

Cơ quan tố tụng cho rằng lợi dụng quyền hạn, ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó tổng tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỷ đồng và cấp GMP là 1 tỷ đồng.

Riêng ông Phong được hưởng lợi 43,9 tỷ đồng với vai trò người chỉ đạo; bà Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỷ đồng, cũng với vai trò là người chỉ đạo. Cựu cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỷ đồng, cựu cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỷ đồng.

21 bị cáo bị truy tố đã đưa hối lộ tổng cộng 77,4 tỷ đồng. Còn số tiền đưa hối lộ 27,5 tỷ đồng, công an đang tiếp tục làm rõ.