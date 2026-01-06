Lời khai của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga về việc nhận hối lộ tại phòng làm việc

TAND TP Hà Nội sáng 6/1 tiếp tục phần thẩm vấn 55 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Cáo trạng xác định cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong đã thống nhất chủ trương thu tiền ngoài quy định từ tháng 9/2018.

Các chuyên viên được chỉ đạo thu từ 5 đến 10 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ xin cấp giấy phép. Ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc chịu trách nhiệm hình sự về số tiền 93 tỷ đồng và phải nộp lại hơn 43 tỷ đồng hưởng lợi cá nhân.

Bị cáo Trần Việt Nga tại tòa. Ảnh: CTV

Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cũng bị xác định đã hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2024. Bà Nga thường xuyên giữ hồ sơ quá hạn hoặc trả lại không rõ lý do để gây sức ép lên doanh nghiệp.

Bị cáo sau đó gọi bà Trần Thị Thu Liễu (Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông) lên phòng làm việc để chỉ đạo. Bà Nga yêu cầu phải có cơ chế thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ để chuyển cho lãnh đạo Cục.

Tại tòa, bị cáo Trần Việt Nga thừa nhận việc nhận tiền từ chuyên viên và được thông báo là "quà cảm ơn" của doanh nghiệp. Bị cáo khai các phong bì trắng chứa tiền được đưa trực tiếp ngay tại phòng làm việc riêng.

"Các chuyên viên chỉ đưa tiền để trong một cái phong bì trắng, có lúc trên phong bì ghi mã hồ sơ. Mỗi lần đưa bao nhiêu tiền thì không cố định", bị cáo Nga khai báo chi tiết trước Hội đồng xét xử.

Bà Nga cũng khai từng bàn bạc với bà Trần Thị Thu Liễu về việc lập đầu mối quản lý tiền "cảm ơn". Tuy nhiên, cấp dưới khi đó cho rằng khó thực hiện tập trung vì hồ sơ quảng cáo đơn giản và dễ làm.

Hội đồng xét xử đã chất vấn bị cáo về trách nhiệm khi để cấp dưới nhận tiền tràn lan. Bị cáo Trần Việt Nga thừa nhận bản thân biết rõ sự việc và "lỗi của bị cáo là không có hành động ngăn chặn".

Bị cáo Trần Thị Thu Liễu cũng thừa nhận đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng tiền "bôi trơn" theo chỉ đạo của cấp trên. Phòng chuyên môn do bị cáo Liễu phụ trách đã nhận tổng cộng hơn 12 tỷ đồng từ các doanh nghiệp làm thủ tục.