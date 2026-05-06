Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử gồm các kiểm sát viên: Trần Thị Thanh Huyền, Lê Hữu Ngọc, Đỗ Dương Toàn, Nguyễn Thị Lan và Bùi Thị Vân.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Có 4 luật sư đăng ký bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 9 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, trong quá trình triển khai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài và không đạt mục tiêu đề ra.

Hai dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can đã vi phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án cũng bị xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo cáo buộc, quá trình triển khai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) cùng Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc Ban này) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu các nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Chiến Thắng nhận hơn 51 tỷ đồng, còn Nguyễn Hữu Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng lo sợ bị xử lý do sai phạm tại hai dự án, Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) của ông Thắng.

Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Theo hồ sơ vụ án, các quyết định này là căn cứ để Ban YTTĐ triển khai thực hiện dự án, song quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với 10 gói thầu xây lắp của hai dự án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo hoặc đồng ý với đề xuất của Nguyễn Chiến Thắng về việc tạo điều kiện cho các nhà thầu được thực hiện các gói thầu này.

Đổi lại, Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các nhà thầu chi cho Ban YTTĐ khoản tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế của các gói thầu. Thực hiện thỏa thuận này, các nhà thầu đã đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 88,465 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ số tiền nhận được, Nguyễn Chiến Thắng đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 2,5 tỷ đồng.