Hàng loạt ô tô dồn toa ở Hà Nội, xe con bị "vò nát"

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 5/5 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ô tô trên tuyến Vành đai 3 trên cao (chiều từ Mai Dịch đi Nội Bài), thuộc địa phận phường Phú Thượng (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Cụ thể, các phương tiện liên quan vụ tai nạn liên hoàn gồm: ô tô BKS 30B-912.XX do anh N.V.M (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín BKS 29K-125.XX do anh N.V.T (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển; xe ô tô tải thùng kín BKS 88C-078.XX do anh N.V.A (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển; xe ô tô Honda City BKS 88A-531.XX do anh N.V.S (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 2 người đi cùng; cùng một số phương tiện khác gồm xe ô tô BKS 29E-491.XX, 29KT-001.XX, 29D-063.XX, 29H-286.XX, 29H-868.XX và xe đầu kéo BKS 98E-007.XX kéo theo sơmi rơ moóc BKS 98R-029.XX.

Chiếc ô tô con bị "vò nát" sau tai nạn.

Cận cạnh hư hỏng phía ngoài của chiếc ô tô.

Tại hiện trường vụ việc, nhiều ô tô bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Ba người trên chiếc Honda City 88A-531.XX bị thương nhẹ, đã được đưa đến Bệnh viện để kiểm tra, hiện sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức phân luồng chống ùn tắc đồng thời khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Đội CSGT số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3 đã lưu thông bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.