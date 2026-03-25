Cùng đồng phạm làm thất thoát 803 tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận bao nhiêu tiền?

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ", xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cùng với đó, VKSND còn truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Hai bị can bị truy tố về 2 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ", gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm).

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện Dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc bị can Nguyễn Chiến Thắng trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Trong đó, đối với các nhà thầu liên hệ và được bị can Nguyễn Thị Kim Tiến giúp đỡ thì bị can Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với bị can Nguyễn Chiến Thắng để được thực hiện gói thầu; còn các nhà thầu liên hệ trực tiếp với bị can Nguyễn Chiến Thắng thì Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi bị can Tiến đồng ý thì Thắng sẽ trao đổi, thống nhất để các nhà thầu này được thực hiện gói thầu. Sau đó, bị can Thắng chỉ đạo bị can Trần Văn Sinh (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) trao đổi, thống nhất, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu đáp ứng điều kiện các nhà thầu xây lắp được trúng thầu như đã thoả thuận, thống nhất.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở tỉnh Hà Nam (cũ)

Khi trao đổi với nhà thầu, bị can Thắng đã thoả thuận, thống nhất với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để các nhà thầu được trúng thầu. Khi thực hiện các gói thầu của 2 dự án, sau khi được tạm ứng thì các nhà thầu phải chi cho Ban y tế trọng điểm số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Theo đó, các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 Dự án đã đưa trực tiếp cho bị can Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 88 tỉ đồng.

Đến tháng 9-2017, sau khi bị can Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Y tế trọng điểm (sau đó làm Giám đốc) không trực tiếp thoả thuận với các nhà thầu nhưng tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền như nêu trên. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên mới có 3 nhà thầu đưa cho bị can Tuấn tổng số tiền 12,17 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng, khai sau khi nhận hơn 88 tỉ đồng từ các nhà thầu, bị can đã chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD; chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỉ đồng; chi bị can Trần Văn Sinh 2,97 tỉ đồng; chi cho bị can Nguyễn Kim Trung hơn 1,7 tỉ đồng; chi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế tổng cộng 500 triệu đồng; chi cho một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm 5,5 tỉ đồng; chi cho các cá nhân tại một số Bộ, ngành 2,4 tỉ đồng; chi bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm hơn 6,1 tỉ đồng; chi các hoạt động chung của Ban Y tế trọng điểm tổng cộng 900 triệu đồng; chi cho một số đơn vị thuộc Bộ Y tế 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi này đều không có tài liệu chứng minh. Ngoài ra, bị can Thắng còn khai, từ nguồn tiền này, bị can Thắng đã đưa cho bị can Lê Thanh Thiêm 2 triệu USD (tương đương 46,2 tỉ đồng) để nhờ Thiêm tác động đến Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi kiểm tra tại Bộ Y tế tạo điều kiện giúp Thắng không bị kỷ luật.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn thừa nhận việc nhận tiền từ 3 nhà thầu với tổng số tiền 12,17 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn chi cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng, chi chung cho các hoạt động của Ban Y tế trọng điểm gần 5,9 tỉ đồng và sử dụng cá nhân gần 1,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bị can Tuấn thừa nhận nhiều lần được bị can Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền nhưng tổng số tiền là 2,47 tỉ đồng (không phải 3,47 tỉ đồng như Thắng khai).

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần nhận của bị can Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng và 1 lần nhận từ bị can Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỉ đồng. Khi nhận, bị can Tiến không được Thắng và Tuấn cho biết về nguồn gốc của số tiền này. Tiến hành đối chất, bị can Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đưa, bị can Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền nhận.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014, tổng mức đầu tư 9.958 tỉ đồng, quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường. Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Bộ Công an xác định sai phạm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.