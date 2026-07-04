Vì sao một số bị hại cho rằng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn không lừa đảo?

Đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của nhà đầu tư

Chiều qua (3/7), tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho bị hại trong vụ án bán đất sân bay Nha Trang, luật sư Hoàng Văn Hướng (Đoàn luật sư Hà Nội) đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét kỹ lưỡng việc phân chuyển dòng tiền của Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo luật sư Hướng, cơ quan chức năng chưa làm rõ dòng tiền, quy kết buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường là chưa phản ánh bản chất của vụ án vì dòng tiền của nhà đầu tư đã hòa vào vốn đầu tư. Đồng thời, việc chưa bóc tách dòng tiền cũng dẫn đến không thể thi hành phần dân sự vì tiền đã được chuyển hóa vào tài sản.

Tòa án cấp sơ thẩm phán quyết bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 7.030 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Lý do, bị cáo Hậu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sơn, nắm giữ 99,1% cổ phần công ty. Việc quản lý, sử dụng tiền đều theo yêu cầu và chỉ đạo của bị cáo, do đó Hậu phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Tuy nhiên, luật sư Hoàng Văn Hướng đánh giá phán quyết trên là khiên cưỡng, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và tước bỏ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư đối với dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khẳng định chấp nhận phán quyết của tòa án.

Luật sư Hướng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận nội dung kháng cáo của các nhà đầu tư, hủy quyết định bản án sơ thẩm phần trách nhiệm dân sự để buộc Công ty Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm thay vì bị cáo Hậu phải chịu.

Đối đáp với quan điểm của luật sư và ý kiến của người bị hại, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, tại thời điểm xảy ra vụ án, Dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, cũng chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Dù vậy, Công ty Phúc Sơn vẫn truyền thông, quảng bá bán hàng, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hợp đồng bị vô hiệu và cách giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật.

Trước phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát, nhiều người bị hại bày tỏ không đồng tình.

Các bị hại và luật sư cho hay, ông Nguyễn Văn Hậu không lừa đảo. Theo nhóm nhà đầu tư, bị cáo Hậu cũng không có yếu tố gian dối. Bằng chứng là khi ký kết hợp đồng đầu tư, dự án có thật, diễn ra công khai, minh bạch, không vi phạm điều cấm.

Tập đoàn Phúc Sơn là doanh nghiệp có tiếng, đang đầu tư nhiều dự án khác. Hậu cũng không có yếu tố chiếm đoạt. Tiền thu được từ nhà đầu tư, Tập đoàn Phúc Sơn dùng một phần để đầu tư vào hạ tầng, chi giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất…, chứ mục đích không phải chiếm đoạt.

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bị hại tại phiên tòa.

Hai nguyên Thiếu tướng xin khoan hồng

Hết phần tranh luận, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là người đâu được gọi lên nói lời sau cùng. Trên bục khai báo, ông nhấn mạnh hoàn toàn tôn trọng phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm.

“Bản thân bị cáo hơn 10 năm qua rất trăn trở về khách hàng”, ông Hậu nói rất ngắn gọn.

Bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) cho rằng “rất đáng tiếc khi mình phạm tội”. Ông mong nhận chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, xin được hưởng án treo để tự thân cải tạo, sống bình yên năm tháng cuối đời.

Bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) bày tỏ cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát đã xem xét các tình tiết mới, đề nghị cho bị cáo được hưởng án tù treo. Ông mong tòa chấp thuận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát.

Các bị cáo còn lại nói lời sau cùng đều thể hiện sự ăn năn hối hận, mong Hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất.

Tòa sẽ ra phán quyết chiều 6/7 !