Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Thị Thúy Lan xin giảm hình phạt 14 năm tù

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử phúc thẩm đại án tham nhũng liên quan tập đoàn Phúc Sơn, xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17/12, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

14 người kháng cáo gồm: bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, án sơ thẩm 14 năm); ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc, 12 năm); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 8 năm), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, 7 năm), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, 3 năm tù), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, 3 năm tù), Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2 năm)... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Tất cả đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan.

Riêng cựu Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm án 30 năm tù về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán và Vi phạm quy định về đấu thầu, song sau đó đã rút đơn.

25 bị cáo còn lại cũng không kháng án.

Cựu Phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan và cựu Chủ tịch Lê Duy Thành (từ trái qua).

Theo bản án sơ thẩm được TAND Hà Nội tuyên hôm 11/7, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Trong đó, bị cáo Hậu đã thao túng, "làm tha hóa, biến chất, sa ngã" nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương nên cần nghiêm trị, dù đã rất tích cực khắc phục hậu quả.

"Hành vi đưa hối lộ của Hậu làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng xấu tới cách hành xử của các bị cáo là cán bộ; đe dọa sự tồn vong của chế độ", bản án nêu.

Cựu chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành rời phiên tòa sơ thẩm hôm 11/7. Ảnh: Phạm Dự

Theo cáo buộc, các cựu lãnh đạo các tỉnh đã bị doanh nghiệp của Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi.

Lợi dụng điều này, trong 15 năm từ 2008-2023, trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, tập đoàn Phúc Sơn đã vi phạm pháp luật, trục lợi đặc biệt lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Nhiều cán bộ đã được Hậu hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng để tạo điều kiện trái pháp luật, trong đó bà Lan và ông Thành, mỗi người nhận gần 50 tỷ đồng.

Toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án, hơn 1.164 tỷ đồng đã được ông chủ Phúc Sơn và các bị cáo nộp lại. Dù hậu quả được khắc phục song HĐXX đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, nghiêm trị.

Khóc trong những lời nói sau cùng, các cán bộ đều thấy ân hận vì nhận thức pháp luật không đúng đắn, không làm chủ được mình... đã khiến thành quả, sự nghiệp chính trị cả đời sụp đổ, ảnh hưởng gia đình, làm mất niềm tin yêu của nhân dân.

Những người bị cáo buộc hưởng lợi trong vụ án.