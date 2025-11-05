Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ đánh bạc 112 tỉ đồng, thua 7 tỉ đồng nói kinh tế gia đình khó khăn

Ngày 5-11, phiên toà xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục với phần tranh tụng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại phiên toà

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Vịnh bị cáo buộc đã đánh bạc 66 lần với tổng số tiền 1,1 triệu USD. Bị cáo Vịnh thua 49.500 USD (tương đương gần 1,2 tỉ đồng).

Được mời lên bục khai báo, bị cáo Vịnh thừa nhận hành vi và cho rằng bản thân ở tỉnh lẻ, ra Hà Nội tò mò nên tham gia vào trò chơi có thưởng, biết sai và xin chịu trách nhiệm pháp luật.

Bị cáo Vịnh trình bày đã nộp 9 tình tiết giảm nhẹ, song cáo trạng mới ghi nhận 2 tình tiết, do đó mong được bổ sung nếu Hội đồng xét xử thấy còn sót hoặc thất lạc. Từ đó, bị cáo Vịnh mong Hội đồng xét xử xem xét cho mình được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo buộc đánh bạc 8 lần với số tiền 13.036 USD và thua 6.256 USD (tương đương hơn 150 triệu đồng), bị cáo Nguyễn Thị Duyên cũng trình bày hoàn cảnh gia đình và mong được khoan hồng, khi được gọi lên bục khai báo. Theo đó, bị cáo trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ già 72 tuổi, chồng mới mất và em gái bị tâm thần. Thời gian bị cáo Duyên bị tạm giam, mẹ già đã phải đi nhặt rác để nuôi con.

Theo nữ bị cáo này, bản thân cũng bị trầm cảm và nhiều bệnh khác. Trước đó đã điều trị 3 tháng ở Bệnh viện Bạch Mai, được kê thuốc uống hàng tháng. Thời gian tạm giam không được điều trị, bị cáo Duyên cho hay đã phát bệnh trong trại, có cán bộ biết và phải nhiều lần đi cấp cứu.

Các bị cáo tại phiên toà

Trình bày tại toà, bị cáo Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam, cho biết đã nhận thức hành vi của mình và trình bày những việc thiện nguyện mình đã làm suốt 20 năm qua. Bị cáo khẳng định nếu được hưởng án treo, ông sẽ chấp hành pháp luật và cam kết từ 3-6 tháng sẽ hiến từ 250-350 ml máu trở lên trong suốt cuộc đời.

Trong vụ án, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ, nay tỉnh Phú Thọ), bị cáo buộc đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền bị cáo Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỉ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng).

Trình bày tại tòa, bị cáo Đức thừa nhận đã sai khi đánh bạc trong casino chỉ dành cho người nước ngoài. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thức được hành vi và rất ân hận nên muốn gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi từng công tác, đặc biệt là gia đình, họ hàng.

Trình bày về hoàn cảnh, bị cáo Đức cho biết mẹ bị bệnh rất nặng, đột quỵ 3 năm nay và ông là người chăm sóc chính. Kinh tế gia đình ông rất khó khăn, sau khi 2 vợ chồng bị cáo vướng vào pháp luật, con phải bỏ học dù đang học đại học năm thứ 4, mọi sinh hoạt của gia đình cũng bị đảo lộn.

Với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lên tới 4,26 triệu USD, bị cáo Đức thừa nhận đây là cách tính đúng của luật, nhưng mong được xem xét lại.

"Tôi ngồi chơi cái máy slot, cứ 15 giây quay một vòng cho nên là số tiền bỏ ra ít nhưng mà cộng dồn sẽ rất lớn"- bị cáo nói và cũng xin xét thêm các yếu tố giảm nhẹ, như bản thân có nhiều thành tích công tác, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, gia cảnh khó khăn, tích cực làm từ thiện.