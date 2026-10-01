Cuộc sống tại tòa chung cư từng được ví 'xóm nhà giàu' ở Vinh

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Khu chung cư Quang Trung, trước đây thuộc phường Quang Trung, TP Vinh (cũ), nay thuộc phường Trường Vinh, được khởi công năm 1974 bằng nguồn viện trợ của Chính phủ Đức. Đầu những năm 1980, khu chung cư hoàn thành với 24 tòa nhà 5 tầng, gồm 1.829 căn hộ, tổng diện tích 41.233 m2. Quần thể còn có 6 trường học cùng các công trình văn hóa, thể thao, thương mại.

Tháng 4/1974, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, khi đó là Phó thủ tướng, đặt viên gạch đầu tiên tại công trình chung cư Quang Trung để khởi công tái thiết Vinh. Khu chung cư từng được xem là khu tập thể kiểu mẫu, hiện đại bậc nhất TP Vinh sau chiến tranh và là một trong những khu đô thị hiện đại hàng đầu miền Trung.

Thời bao cấp, chung cư Quang Trung được ví là “xóm nhà giàu” bởi cư dân chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, trí thức, công nhân viên xuất sắc và chuyên gia. Khi ấy, mua được một căn hộ tại đây được xem là biểu tượng của vị thế và sự sung túc.

Sau gần 50 năm, phần lớn cư dân là cán bộ hưu trí, công nhân, viên chức và các hộ thu nhập trung bình, thấp. Họ vẫn gắn bó với những căn hộ cũ kỹ vì không đủ khả năng mua nhà thương mại.

Hiện khu Quang Trung còn 6 tòa nhà cũ có người sinh sống, gồm C2, C3, C4, C5, C6 và D2, với khoảng 440 căn hộ, hơn 1.000 cư dân.

Nhiều tòa nhà còn người sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng. Hành lang ở nhiều tầng bong tróc gạch, vữa, bị rễ cây bám phủ.

Nhiều vị trí tại tòa D2 phủ rêu, kính vỡ, tường và cầu thang nứt, lộ lõi thép.

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Cầm trên tay tấm ảnh thời còn đi du học ở Tiệp Khắc giai đoạn 1955-1961, ông Lê Minh Tuệ, 89 tuổi, kể sau khi về nước làm cán bộ Xí nghiệp Đầu máy Vinh. Năm 1980 ông được Nhà nước cấp một căn hộ rộng 45 m2 tại tầng 2 dãy nhà D2 khu Quang Trung. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách và gian bếp.

"Ngày xưa được sống tại đây là một sự tự hào", ông Tuệ nói. Theo thời gian, căn hộ nhiều lần được sửa chữa, nhưng phần lớn kết cấu và cách bố trí ban đầu vẫn được gia đình giữ lại để làm kỷ niệm.

Bà Nguyễn Thị Châu, 84 tuổi, nguyên là công nhân Xí nghiệp Đầu máy ga Vinh, cho biết trước đây mua căn hộ 36 m2 tại khu chung cư. Hiện lối ra vào đã nứt nẻ, nhiều vị trí thấm dột. Do kinh tế eo hẹp, nhiều năm qua bà không có tiền mua đất xây nhà nơi khác nên vẫn bám trụ tại đây.

Phòng khách của một số gia đình đã cũ kỹ, tường ẩm thấp. Khu bếp thường xuyên bị dột, người dân phải dùng thau hứng nước.

Trước đây, nhiều căn hộ tầng 1-2 được người dân mở làm tiệm tạp hóa. Theo thời gian, các tiệm dần đóng cửa, hiện chỉ còn một số phụ nữ duy trì nghề may tại các căn hộ trong khu chung cư.

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Những năm qua, nhiều gia đình có điều kiện đã chuyển đi nơi khác xây nhà. Một số hộ thuê phòng trọ bên ngoài vì lo ngại mất an toàn.

Do công trình xuống cấp, vào mùa mưa lũ, cư dân tại các tòa nhà khu Quang Trung được chính quyền vận động, hỗ trợ di chuyển đến khách sạn hoặc nhà văn hóa các khối phố gần đó để tránh trú.

Cuối tháng 8, hai tòa C5, C6 thuộc khu chung cư Quang Trung được phá dỡ bằng máy móc. Cả hai đã được kiểm định ở cấp D, mức nguy hiểm cao nhất đối với chung cư.

Sau khi phá dỡ, mặt bằng sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để tiếp tục cải tạo, xây dựng lại khu C. Dự án gồm nhà ở liền kề, trung tâm thương mại, chợ, công trình công cộng, cây xanh và khu thể thao.

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Cuối tháng 9, người dân tại các tòa C2, C3, C4, C5 và C6 tất bật chuyển tài sản đến nơi khác để ở tạm, trong thời gian chờ được bố trí tái định cư.

Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch phường Thành Vinh, cho biết địa phương hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng chi phí di chuyển và 5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, tối đa 6 tháng. Phường đang đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai tòa tái định cư còn lại, đồng thời tập trung hoàn thành việc di dời sớm để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Các tòa chung cư tái định cư đang được hoàn thiện, thuộc dự án cải tạo, xây dựng lại khu C do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 72.240 m2, quy mô dân số khoảng 6.800 người.

Đến nay, doanh nghiệp đã đưa vào sử dụng hai tòa chung cư mới, phá dỡ các tòa C7, C8, C9 và bố trí tái định cư cho 149 hộ dân. Theo chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, chủ đầu tư phải hoàn thiện hai tòa tái định cư còn lại trong năm 2026 để bàn giao cho người dân.

Nghệ An có 23 chung cư cũ, trong đó 17 tòa đã được phá dỡ, đạt khoảng 74%. Tỉnh còn 54 nhà tập thể xuống cấp, chủ yếu là các dãy nhà cấp 4, chung nền, chung tường tại khu vực Vinh cũ.