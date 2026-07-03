Cuộc sống trong những ngôi nhà bị cắt xén ở Hà Nội

Nhiều công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội đang được triển khai đồng loạt, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Dọc dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều ngôi nhà sau giải phóng mặt bằng bị cắt xén, để lộ những căn phòng trống hoác giữa phố.

Tại dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, một ngôi nhà 5 tầng từng rộng gần 300 m2 nay bị cắt xén sau giải phóng mặt bằng. Dù chỉ còn phần nhà với kết cấu tạm bợ, gia đình vẫn tiếp tục sinh sống do chưa được cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Sau giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Lĩnh Nam, ngôi nhà gần 200 m2 của anh Nguyễn Trọng Hùng, phường Vĩnh Hưng, chỉ còn lại một phần nhỏ. Anh Hùng vẫn ở lại ngôi nhà, trong khi bố mẹ đã chuyển đến nơi khác vì tuổi cao và điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn, tránh khói bụi từ công trường.

Sống giữa khu vực thi công, anh Hùng cho biết hầu như cả ngày phải đóng kín cửa để hạn chế bụi và tiếng ồn. Chỉ vào sáng sớm hoặc lúc công trường tạm ngừng hoạt động, anh mới mở cửa để ngôi nhà thông thoáng.

Tại dự án đường vành đai 2,5 qua Trung Kính Hạ, phường Yên Hòa, ngôi nhà của ông Nguyễn Quang, 70 tuổi, bị thu hồi gần 30 m2 sau giải phóng mặt bằng, còn lại 51 m2. Vợ chồng ông vẫn ở lại nhà, đồng thời sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống. Theo ông Quang, việc cải tạo gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nhân công. Nhiều công trình xây dựng tại Hà Nội đồng loạt triển khai khiến các đội thợ kín lịch, tiến độ sửa nhà vì thế kéo dài hơn dự kiến. Để bảo đảm kết cấu an toàn và khôi phục mỹ quan, gia đình dự kiến chi hàng trăm triệu đồng cải tạo nhà. "Phần cầu thang chiếm nhiều diện tích đã được phá bỏ để mở rộng mặt sàn", ông Quang nói. Phần diện tích bị thu hồi khiến ngôi nhà mất đi mảng lớn phía trước. Trước đây, 10 thành viên cùng sinh sống tại đây, nhưng sau khi nhà bị cắt xén, con cháu của ông Quang đã chuyển đến nơi ở khác. Hiện chỉ còn vợ chồng ông ở lại trông nom nhà trong thời gian sửa chữa.

Nằm trong phạm vi dự án cầu Trần Hưng Đạo, ngôi nhà của anh Nguyễn Anh Tú là một trong hàng chục ngôi nhà bị cắt xén sau giải phóng mặt bằng. Hơn 10 m2 phía sau trước đây là khu bếp và nhà vệ sinh, đã được bàn giao cho dự án, khiến sinh hoạt của gia đình gặp nhiều bất tiện.

Dù còn khoảng 51 m2, diện tích sử dụng thực tế của ngôi nhà chỉ hơn 30 m2 do nhiều phòng bị hở sau khi công trình bị cắt xén.

Cách đó khoảng 300 m, ngôi nhà của ông Hoàng Văn Thuận, 68 tuổi, chỉ còn 29 m2 sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhà hiện nay bị mất cầu thang, khu bếp và vệ sinh. Việc vệ sinh cá nhân phải thực hiện tạm bợ tại khu đất trống phía trước nhà, nơi vừa được giải tỏa và vẫn còn ngổn ngang đất đá.

Gia đình ông Thuận hiện được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi tháng tiền tạm cư. Để thuận tiện sinh hoạt, các thành viên khác chuyển đi thuê nhà, chỉ còn ông ở lại tầng một trông coi tài sản trong điều kiện nhiều bất tiện.

"Mặc dù cuộc sống có phần bất tiện, tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người còn khó khăn. Nhà nước đã đền bù, hỗ trợ tạm cư và bố trí tái định cư. Đây là dự án lớn nên gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ", ông Thuận nói.

Cách đó hơn 30 m là một ngôi nhà đã bị phá dỡ hơn một nửa để phục vụ dự án. Trong căn phòng trống bị cắt xẻ thành nhiều khoảng hở, chị Nguyễn Thị Thúy cho biết ở lại để trông nhà trong thời gian gia đình sửa chữa. Trước đây, nhà khá rộng rãi nhưng nằm sâu trong ngõ nhỏ. Sau khi giải phóng mặt bằng, một nửa ngôi nhà bị cắt bỏ, khiến kết cấu và không gian sinh hoạt thay đổi.

Để lên tầng 2, nơi vẫn còn phòng ngủ nguyên vẹn, chị phải đi qua cầu thang đang trong tình trạng dang dở, nhiều vị trí đã bị phá bỏ, lộ cả cốt thép. "Hiện gia đình tôi tăng tốc sửa chữa lại ngôi nhà để bảo đảm kết cấu an toàn cũng như mỹ quan. Chúng tôi mong việc sửa chữa sớm hoàn thành để cuộc sống trở lại bình thường", chị Thúy chia sẻ.

Sau khi dự án đường vành đai 2,5 triển khai, một ngôi nhà bị thu hồi gần hết diện tích, từ gần 33 m2 chỉ còn chưa đầy 7 m2. Phần nhà còn lại nằm trên khu đất rộng gần 20 m2, là nơi sinh sống của ba gia đình anh em.

Không gian chật hẹp khiến sinh hoạt của các thành viên gặp nhiều bất tiện. Việc nấu nướng, ăn uống, nghỉ ngơi diễn ra trong phần diện tích ít ỏi còn lại hoặc tại khoảng sân phía trước vẫn ngổn ngang đất đá sau phá dỡ.

Trên các công trường, máy móc vẫn ngày đêm phá dỡ những công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án.