Hiện trạng khu tập thể Giảng Võ trên khu "đất vàng" đang xuống cấp, chờ cải tạo

Ghi nhận tại khu tập thể Giảng Võ các dãy nhà D1, D3, D4, D5 và D6 (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho thấy nhiều công trình đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu xuống cấp. Những mảng tường bong tróc, lớp sơn bạc màu, nhiều vị trí lộ bê tông, rêu mốc bám dày theo thời gian. Tại một số khu vực, tường và trần nhà xuất hiện các vết nứt, nền hành lang và cầu thang đã mòn sau nhiều năm sử dụng.

Các dãy nhà này hiện là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Hành lang, cầu thang và khu vực sinh hoạt chung tại một số dãy nhà đã cũ, nhiều hạng mục mang dấu ấn của thời gian.

Nhiều mảng tường bên trong và ngoài các tòa nhà bong tróc, rêu mốc.

Người dân tìm cách cơi nới bằng khung sắt, mái che hoặc "chuồng cọp" để tăng diện tích sử dụng.

Không gian công cộng bị lấn chiếm khiến diện mạo nhếch nhác.

Theo thời gian bên trong các căn hộ người dân luôn tục phải cải tạo sửa chữa chống xuống cấp.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Bích Hằng, Tổ phó Tổ dân phố số 14, cho biết phần lớn các căn hộ đều đã xuống cấp, nhiều hộ gặp tình trạng thấm dột sau 50 năm sử dụng."Hiện tại, hầu hết các hộ dân trong khu đều đang phải chịu cảnh nhà bị thấm dột và xuống cấp nghiêm trọng".

Bà Lê Bích Hằng cũng chia sẻ rằng khi nghe thông tin từ nhà nước và phường về dự án xây dựng lại và tái định cư, người dân trong khu rất đồng lòng và ủng hộ. Thay mặt cư dân các tòa nhà D1, D3, D4, D5, D6 và 6B (riêng D2 đã được xây dựng lại), bà bày tỏ nguyện vọng tha thiết của người dân là được tái định cư tại chỗ, tức là được ở lại đúng khu vực hiện tại sau khi công trình hoàn thành, thay vì phải di chuyển đến nơi khác.

Khu tập thể C8 Giảng Võ được xây dựng từ năm 1979, trong đó đơn nguyên 3 diện nhà nguy hiểm cấp độ D đã được quây tôn sau khi chính quyền di dời người dân để bảo đảm an toàn.

Theo ghi nhận, dù có rào chắn bên trong khu vực đơn nguyên 3 vẫn xuất hiện tình trạng tập kết hàng hóa và có người ra vào lấy nước sinh hoạt.

Một vòi nước được lấy từ bên trong nguyên đơn 3.

Người dân vẫn vận chuyển hàng hóa vào bên trong khu vực quây rào phong tỏa.

UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch chi tiết cải tạo khu chung cư Giảng Võ, làm cơ sở triển khai dự án trong thời gian tới.