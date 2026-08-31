Cục CSGT lý giải việc xe nháy đèn, xin vượt nhưng tài xế khác 'làm ngơ'

Chiều 30/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, khảo sát mới đây của đơn vị cho thấy, cứ 10 tài xế ô tô thì có 9 người không hiểu và thường xuyên thực hiện sai quy định về việc nhường đường khi gặp xe xin vượt.

"Hằng ngày ra đường, không khó để bắt gặp hình ảnh xe xin vượt, mặc dù đủ điều kiện cho vượt nhưng rất hiếm khi thấy xi-nhan sang phải rồi đánh lái, chuyển hướng xe sang phải để nhường đường cho xe xin vượt", đại diện Cục CSGT đưa ra ví dụ.

Cứ 10 tài xế ô tô thì có 9 người không hiểu và thường xuyên thực hiện sai quy định về việc nhường đường khi gặp xe xin vượt. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo vị này, nhiều trường hợp xe xin vượt xi-nhan, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn không nhường đường. Hậu quả là xe xin vượt phải mượn làn đường ngược chiều để vượt, gây nguy hiểm và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đáng chú ý, nhiều người vẫn đổ lỗi cho hạ tầng nên không thể nhường đường cho xe xin vượt. Tuy nhiên, Cục CSGT nhận thấy đây là vấn đề về ý thức, một thói quen xấu đã ăn sâu trong tư duy và đạo đức của người lái xe, cần phải thay đổi theo hướng tiến bộ hơn.

"Cũng như việc giữ khoảng cách an toàn trên đường gắn với tốc độ theo quy định đã có hiệu lực gần 20 năm nay, tuy nhiên, do không có điều kiện để xử lý nên đã tạo ra sự nhờn luật. Nhiều người coi việc bám sát đuôi xe liền trước là cách đi đúng, đi cho nhanh, không màng đến hiểm họa tai nạn giao thông", đại diện Cục CSGT cho biết.

CSGT kiên trì xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục xử lý để tạo thói quen tốt, an toàn hơn khi tham gia giao thông đối với các hành vi không nhường đường cho xe xin vượt nếu đủ điều kiện; không giữ khoảng cách an toàn; điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình và những hành vi vi phạm nguy hiểm khác.

Đồng thời, lực lượng CSGT đang triển khai trên toàn quốc “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người đi xe mô tô, xe gắn máy” nhằm xây dựng ý thức, đạo đức và thói quen an toàn khi tham gia giao thông cho người đã có giấy phép lái xe mô tô và người điều khiển xe gắn máy.