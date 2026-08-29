Vì sao CSGT bất ngờ tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc?

Thời gian gần đây, việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên một số tuyến cao tốc nhận được sự quan tâm của người tham gia giao thông.

Bên cạnh ý kiến đồng tình với việc xử lý các trường hợp vi phạm, một số tài xế cũng đặt câu hỏi về cách xác định khoảng cách giữa các phương tiện, đặc biệt trong điều kiện mật độ giao thông cao, ùn tắc hoặc khi phương tiện liên tục thay đổi tốc độ.

Theo quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Tại những đoạn đường có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, người điều khiển phương tiện phải duy trì khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

Trên cao tốc, yêu cầu về khoảng cách được đặt ra trong bối cảnh các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao. Khi xe phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột, khoảng cách giữa hai phương tiện có vai trò tạo thêm thời gian để người điều khiển xe phía sau quan sát, phản ứng và xử lý tình huống.

Tuy nhiên, việc duy trì khoảng cách trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ phương tiện, điều kiện mặt đường, thời tiết, tầm nhìn và mật độ giao thông. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, khoảng cách giữa các xe có thể thay đổi liên tục theo diễn biến giao thông.

Khoảng cách giữa các phương tiện trên cao tốc đang được lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm bảo đảm việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. (Ảnh Cục CSGT)

Thực tế trên các tuyến cao tốc cho thấy tình trạng phương tiện di chuyển ở khoảng cách gần, liên tục tăng giảm tốc độ hoặc dồn phương tiện thành từng cụm vẫn xuất hiện. Trong những tình huống này, nếu xe phía trước phanh gấp, tài xế phía sau có thể không đủ thời gian xử lý, làm tăng nguy cơ va chạm.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý lỗi không giữ khoảng cách vì vậy đang đặt ra yêu cầu đối với người điều khiển phương tiện phải nắm rõ quy định và chủ động điều chỉnh tốc độ, khoảng cách phù hợp với điều kiện giao thông thực tế.

Đối với tài xế, khoảng cách an toàn không nên được hiểu đơn thuần là một con số cố định trong mọi tình huống. Khi trời mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế hoặc phương tiện lưu thông với tốc độ cao, việc duy trì khoảng cách phù hợp càng cần được chú ý.

Trong quá trình lưu thông trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần quan sát diễn biến phía trước, tránh bám quá sát xe liền trước và chủ động giảm tốc khi nhận thấy giao thông có dấu hiệu ùn hoặc phương tiện phía trước giảm tốc.

Việc tuân thủ quy định về khoảng cách vừa là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông, vừa liên quan trực tiếp đến khả năng xử lý các tình huống bất ngờ trên cao tốc.