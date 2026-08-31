CSGT chỉ xử lý xe cố tình bám sát đuôi, không giữ khoảng cách trên cao tốc

Ngày 31/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về kết quả sau 5 ngày thực hiện xử phạt tài xế có hành vi không giữ khoảng cách an toàn với ô tô đi trước trên cao tốc.

Theo đó, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền, xử lý trên một số tuyến cao tốc, Cục CSGT nhận thấy đa phần lái xe tham gia giao thông bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn.

Cục CSGT đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip, hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Lực lượng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn cho tài xế không vi phạm về khoảng cách. Ảnh: Đình Hiếu

Việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện (có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách). Đồng thời, lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính, để mỗi lái xe coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường.

Cục CSGT thực hiện việc ghi hình về hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước tại các đoạn đường được bố trí biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định. Những hình ảnh này sẽ được dùng để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người lái xe.

Hình ảnh tài xế không giữ khoảng cách được camera trên tuyến ghi lại. Ảnh: Đình Hiếu

Những trường hợp đã nhiều lần được nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm được quy định nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải) thì mới bị xử lý.

"Hãy coi giữ khoảng cách an toàn cũng như thắt dây đai an toàn, đều là những quy định nhằm giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn và giảm thiểu thiệt hại do tai nạn gây ra", Cục CSGT khuyến cáo.

Trước đó, từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 chính thức xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.