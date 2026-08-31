Phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh

Ngày 31/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, đa phần tài xế bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách với xe phía trước.

Thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, lực lượng CSGT sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm về khoảng cách an toàn.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý tại những đoạn tuyến, vị trí từng xảy ra nhiều vụ tai nạn mà qua điều tra xác định có liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

“Ví dụ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hiện chỉ xử lý tại hai vị trí. Hai vị trí này có đầy đủ hệ vạch sơn, biển báo khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận lại đầy đủ, chứ không xử lý tràn lan dọc cả tuyến”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Về phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải như xe khách, limousine, xe đầu kéo... Đây là nhóm phương tiện có nguy cơ gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả lớn. Đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 24 trường hợp vi phạm.

Đối với ô tô cá nhân, lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chấp hành nghiêm quy định, hình thành khái niệm “tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn”.

Về định hướng thời gian tới, Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu và thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn. Tuyên truyền được xác định là ưu tiên thay vì tập trung xử phạt. Trường hợp đã được tuyên truyền nhưng tài xế vẫn không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân trước khi lưu thông trên cao tốc cần kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của xe, đặc biệt là hệ thống phanh và lốp. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến tình trạng lốp xe bị mòn. Khi chạy trên cao tốc, tài xế cần chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, tập trung lái xe, duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.