Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng sáng 27 Tết

Sáng 14/2 (27 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài do lượng người dân rời phố về quê tăng cao.

Từ khoảng 6h, các trục giao thông chính hướng ra ngoại thành như Vành đai 3, đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương và đường Giải Phóng bắt đầu đông dần. Đến hơn 7h, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng ra khỏi trung tâm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đường Vành đai 3, đặc biệt là đoạn qua Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm và khu vực bán đảo Linh Đàm, cả đường dưới thấp lẫn trên cao đều trong tình trạng quá tải.

Dòng xe hướng về cửa ngõ phía Nam di chuyển chậm.

Ở một số thời điểm, các phương tiện phải dừng chờ lâu mới có thể di chuyển tiếp.

Nhiều người lựa chọn đi xe máy về quê để chủ động thời gian, tránh cảnh chen chúc tại bến xe.

Anh Trần Minh Hoàng (quê ở Nam Định) cho biết, năm nay anh quyết định chạy xe máy về quê thay vì mua vé xe khách như mọi năm. “Tôi nghĩ đi xe máy sẽ linh hoạt hơn, không phải chờ đợi. Nhưng ra đến vành đai đã thấy xe xếp hàng dài. Đi gần một tiếng mà vẫn chưa ra khỏi thành phố”, anh Hoàng nói.

Tương tự, chị Lê Thùy An (quê ở Bắc Giang) chia sẻ dù đã lùi lịch về quê sang ngày 27 Tết để tránh cao điểm, tình hình vẫn không như kỳ vọng. “Tôi rời nhà từ sáng sớm, tưởng sẽ dễ đi hơn. Nhưng ra đến Giải Phóng thì di chuyển khá khó khăn”, chị An cho hay.

Trong khi các tuyến đường cửa ngõ ùn ứ, nhiều tuyến phố nội thành lại ghi nhận hình ảnh trái ngược. Các trục như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Xã Đàn, Láng, Huỳnh Thúc Kháng… phương tiện thưa thớt hơn ngày thường.

Đường Láng không còn cảnh ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng như các ngày làm việc trước đó.

Tại đường Trường Chinh đoạn qua nút giao Ngã Tư Sở, các xe di chuyển dễ dàng, mật độ giảm đáng kể.

Giao thông trong khu vực trung tâm thông thoáng hiếm thấy vào khung giờ cao điểm buổi sáng 27 Tết.

Đường Nguyễn Trãi thường xuyên lâm cảnh ùn tắc kéo dài, nhưng sáng nay lại thông thoáng lạ thường, ô tô, xe máy đi lại thuận lợi.

Nút giao Trần Duy Hưng - Láng cũng giảm đáng kể mật độ phương tiện.

Trong những ngày tới, lực lượng CSGT Hà Nội duy trì ứng trực 24/7, bám sát tình hình thực tế trên từng tuyến, địa bàn; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan để tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.