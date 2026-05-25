Công nhân bám công trường giữa trời nắng như thiêu đốt hơn 50℃

Hôm nay (25/5), Hà Nội bước vào cao điểm ngày thứ 3 của đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố đã hầm hập hơi nóng, người dân ra đường phải che kín cơ thể. Càng về trưa, nền nhiệt tăng nhanh khiến không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Độ ẩm giảm xuống khoảng 45-50% làm cảm giác khô nóng rõ rệt hơn.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến 37-39℃, một số khu vực xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tại các bề mặt bê tông, mái tôn, mặt đường nhựa hay khu vực công trường đang thi công, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm vượt 50℃.

Giữa cái nắng như đổ lửa, nhiều công nhân, kỹ sư vẫn phải làm việc ngoài trời để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố.

Tại khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trên phố Vạn Kiếp, hàng chục công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục dưới nền nhiệt cao. Công trường rộng, ít bóng mát, xung quanh chủ yếu là đất đá, sắt thép và bê tông khiến hơi nóng hắt lên dữ dội.

Theo chia sẻ của một công nhân làm việc tại công trường, khoảng thời gian từ 10h đến đầu giờ chiều là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. “Đứng ngoài trời lâu cảm giác bỏng da, hơi nóng từ dưới mặt đất bốc lên khiến người dễ choáng. Anh em phải tranh thủ nghỉ ngơi, uống nhiều nước rồi tiếp tục làm việc để kịp tiến độ”, người này nói.

Nhiều lao động tự do phải chật vật mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng khốc liệt.

Tại một bãi đất đang thi công, một phụ nữ thu gom phế liệu lặng lẽ làm việc giữa khói bụi và nền nhiệt cao.

“Những hôm nắng gắt như thế này rất mệt. Tôi thường mang theo nước, khăn che kín mặt và cố làm sớm để tránh thời điểm nắng đỉnh điểm”, người phụ nữ thu gom phế liệu chia sẻ.

Thời tiết oi nóng kèm khói bụi từ các công trình đang phá dỡ, thi công khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội trở nên ngột ngạt hơn vào giữa trưa.

Tại các khu vực đông phương tiện, mặt đường hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt lên khiến người tham gia giao thông mệt mỏi, khó chịu dù đã che chắn kín.

Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân khi ra đường đều trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, găng tay và mũ rộng vành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, Hà Nội những ngày qua xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5 trước khi dịu dần từ 28/5.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể gây sốc nhiệt, kiệt sức, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời. Do đó, người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.